Hier stapeln sich im September die Urnen

Mit Thomas Höntsch (27) und Gerhard Liebsch (23) haben sich die Kreisverwaltungen Elbe-Elster und Oberspreewald-Lauistz auf zwei noch recht junge Wahlleiter für die kommende Bundestagswahl ausgesprochen. Höntsch ist derzeit Sachgebietsleiter im Amt für Straßenverkehr und Ordnung in Calau. Für die kommenden Monate zählt neben seiner beruflichen Tätigkeit und der Arbeit als ehrenamtlicher Bürgermeister nun auch die Vorbereitung und Durchführung der Bundestagswahl am 26. September zur Hauptaufgabe des Ruhlanders.

Zu seinem Job gehören neben dem Austausch mit dem Landeswahlleiter und den Wahlbehörden der Kommunen auch die Wahlorganisation des Wahlkreises, die Bildung und Leitung eines Kreiswahlausschusses und die Prüfung der Kreiswahlvorschläge. Auch das Beschaffen und Verteilen der Stimmzettel und Vordrucke an die Wahlbehörden, der Aufbau der Briefwahlvorstände zur Feststellung des Briefwahlergebnisses und natürlich die Organisation des Wahltages selbst und der Tage danach – inklusive dem Ermitteln der vorläufigen und später endgültigen Wahlergebnisse – sowie die Benachrichtigung der in den Wahlkreisen Gewählten, zählen dazu. »Für mich ist insbesondere dieser Zeitraum bis zur Durchführung der Wahl am eigentlichen Wahltag interessant. Zudem reizt mich die Zusammenarbeit mit den verschiedenen Akteuren«, so der Kommunalpolitiker.

Unterstützung bekommt er von seinem Stellvertreter Gerhard Liebsch. Der absolvierte ein duales Bachelor-Studium »Öffentliche Verwaltung Brandenburg« beim Landkreis Oberspreewald-Lausitz und ist seit Frühjahr 2020 am Hauptstandort in Senftenberg im Rechtsamt tätig. Der Wahlkreis 65 umfasst den gesamten Landkreis Elbe-Elster sowie Oberspreewald-Lausitz, mit Ausnahme der Stadt Lübbenau/Spreewald. Er besteht aus 372 Wahlbezirken und zählt momentan 164 000 Wahlberechtigte.