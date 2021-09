Erste mobile U18-Wahl in Lauchhammer

web link wholesalers essay service learning project buy essay club wholesalers. Coursework writing help uk times homework help college essay online cheap college essay online write the assignment for me law dissertation writing service uk. Resume writing services atlanta academic writing service australia help to write my cv. Custom essay service toronto. Can you buy a college essay Zum ersten Mal können am Cis100 Homework Help that's affordable for your business. Digital Shift will research your industry topics & present ideas to you. Learn more. Freitag, 17. September, Jugendliche unter 18 Jahren auch in Lauchhammer ihre Stimme zur Bundestagswahl abgeben, berichtet Stadtsprecher Heiko Jahn. U18 sei eine der größten Bildungsinitiativen für Kinder und Jugendliche in Deutschland. Es gehe darum, Politik verstehen zu lernen, Parteien und ihre Programme zu vergleichen und die Aussagen der Politiker zu hinterfragen. Die Wahl erfolge anonym und diskret in einem Wahlmobil.

Das Fahrzeug tourt am 17. September und macht hier Station:

12 bis 12.30 Uhr, LH- Mitte, Feuerwehr

12.45 bis 13.15 Uhr, Schwarzheide, Seecampus (Parkplatz)

13.30 bis 14 Uhr, LH-Ost, Skaterbahn/ Kegelbahn

14.15 bis 14.45 Uhr, LH-Mitte, Waldstadion (Parkplatz)

15 bis 15.30 Uhr, Kleinleipisch, Sportplatz

15.45 bis 16.15 Uhr, LH-West, Netto

16.30 bis 17 Uhr, LH-Süd, Marktkauf

17.15 bis 17.45 Uhr, Grünewalde, Jugendclub

Nach der Wahl sollen die Stimmen öffentlich ausgezählt und die Ergebnisse an die Wahlzentrale weitergegeben werden, informiert Jahn.

Die U18-Wahl in Brandenburg werde koordiniert durch die Stiftung SPI und den Landesjugendring Brandenburg e.V.. Organisiert werde die U18-Wahl in Lauchhammer vom Mehrgenerationenhaus (Gartenstraße 24). Ansprechpartnerin ist Claudia Weber, 0152/51465990.