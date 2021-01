Die Umwelt ist kein MÃ¼lleimer

Live Homework Help Lapl Referral Program. Once we have returned your edited thesis to you, you can take advantage of our Thesis Editing Referral Program. You can receive cash back for each person you refer to us who uses our thesis editing service (for a thesis of over 20,000 words), and there is no limit to the number of people you can refer. Ein aktueller Fall ist an einem Garagenkomplex im Grenzweg in Lauchhammer aufgetreten. Torsten Bobe hat dort während seines Heimaturlaubes im Dezember vergangenen Jahres eine »... massive Verschmutzung der Umwelt durch illegale Entsorgung von Müll« festgestellt und an die Behörden und Medien gemeldet. »Als Hauseigentümer in Lauchhammer bin ich sehr entsetzt über die Zustände«, berichtet er in seinem Anschreiben.

Wie Lauchhammers Bürgermeister Roland Pohlenz informiert, ist die Müllablagerung bekannt. »Am genannten Garagenkomplex erfolgt regelmäßig immer wieder die Entfernung von illegalen Müllablagerungen. Es gibt immer wieder egoistisch denkende Mitbürger, die Müll verschiedenster Art an den unterschiedlichsten Stellen ablagern, auf Kosten der Allgemeinheit«, sagt Pohlenz, denn die Kosten würden zu Lasten des Bauhofes gehen, was die Erbringung anderer Leistungen durch den Bauhof für die Allgemeinheit einschränke. Laut dem Bürgermeister bringen sie diese Ablagerungen regelmäßig zur Anzeige gegenüber dem Landkreis.

Wie dessen Sachgebietsleiterin der Abfallwirtschafts- und Bodenschutzbehörde, Stefanie Hille, berichtet, erfolgte durch das Amt für Umwelt und Bauaufsicht eine Vorortkontrolle, um sich einen Eindruck über den Zustand des Grundstücks zu verschaffen. Die in dem Bürgerhinweis angeführten illegalen Abfallablagerungen konnten dabei bestätigt werden. »Aus diesem Grund wurde bereits mit dem Grundstückseigentümer, der Stadt Lauchhammer, Kontakt aufgenommen, um sich über das weitere Vorgehen zu verständigen.

Zwischenzeitlich wurden Autowracks vom Standort durch die Stadt entsorgt«, informiert Stefanie Hille. Wie sie sagt, sind sie als Behörde hauptsächlich auf die Hilfe der Bürger angewiesen, den Verursacher aufzuspüren: »Bei einigen Anzeigen konnten die Verursacher ermittelt werden, weil sich Bürger die Fahrzeugkennzeichen notiert und diese mit der Anzeige der unteren Abfallwirtschaftsbehörde übermittelt haben. In einigen Fällen konnten die Täter auch ermittelt werden, weil zum Beispiel persönliche Unterlagen wie Rechnungen und Briefe in den Abfällen vorgefunden worden sind. Oft ist jedoch kein Verursacher zu ermitteln, so dass die Abfälle auf Kosten der Allgemeinheit, durch den öffentlichrechtlichen Entsorgungsträger, den Abfallverband, beräumt und entsorgt werden müssen.«

Laut Stefanie Hille sind im Jahr 2019 bei der unteren Abfallwirtschaftsbehörde 14 illegale Abfallentsorgungen angezeigt worden, im vergangenen Jahr waren es bereits 25 Fälle, die gemeldet worden sind. Weitere Anzeigen seien zuständigkeitshalber der Forstbehörde gemeldet worden, da die Abfälle illegal im Wald entsorgt worden seien. Wie Stefanie Hille sagt, stellt die illegale Abfallentsorgung eine Ordnungswidrigkeit dar. Die Behörde habe die Möglichkeit, eine solche Ordnungswidrigkeit durch ein Verwarngeld oder ein Bußgeld zu ahnden. »Bei dieser Entscheidung wird vor allem die Art und die Menge der illegal entsorgten Abfälle berücksichtigt. Die Höhe der Bußgelder richtet sich dabei nach dem Bußgeldkatalog«. (Anm.d.Red.: Bis zu 100.000 Euro)

Im Landkreis OSL wurden im Jahr 2019 vier Verwarngelder und ein Bußgeld verhängt. Im Jahr 2020 waren es sieben Verwarngelder sowie acht Bußgelder mit denen diese Ordnungswidrigkeiten geahndet worden sind.