„Die Strumpfhosen wieder salonfähig gemacht“

Fünf ausgesetzte Katzenbabys gerettet

Gaußig. Ein aufmerksamer Lkw-Fahrer hat vergangene Woche fünf offenbar ausgesetzte Katzenbabys an der Bautzener Straße in Gaußig gerettet. Vier der kleinen Samtpfoten fing der Helfer am Donnerstagnachmittag sofort ein. Ein Jungtier versteckte sich zunächst in einem Gebüsch. Nach einer kurzen Jagd fanden alle Babys sicheren Unterschlupf im Führerhaus des Lasters. Der Retter übergab die Katzenbabys an Polizisten des Einsatzzuges der Polizeidirektion Görlitz. Die Ordnungshüter brachten die Kätzchen in ein Tierheim. Die Uniformierten ermitteln nun wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Wer kennt die Katzenbabys? Wer hat an der Bautzener Straße in Gaußig am Donnerstag Verdächtiges bemerkt? An den Tieren sind keine Marken oder ähnliches vorhanden. Sie sind schätzungsweise drei bis vier Wochen alt. Zeugenhinweise nimmt das Führungs- und Lagezentrum der Polizeidirektion Görlitz unter der Rufnummer 03581/468100 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.