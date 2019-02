Der Prinzident von Schwarzheide

Bei den Stichworten „Besondere Umstände“ meldet sich auch gleich Prinzessin Anke I. zu Wort: „Ich habe meinen Mann vor 30 Jahren beim Karneval im Wandelhof kennengelernt“, beginnt sie eine Argumentationskette mit vielen runden Zahlen. „Es ist die 40. Session, 30 Jahre sind wir zusammen und 20 Jahre wohnen wir in Schwarzheide, wenn das kein Grund für eine Regentschaft ist, was dann“, lacht die Prinzessin, die mit bürgerlichem Namen Anke Lücke heißt und Prokuristin im Fliesenmarkt ist. „Als mich mein Mann fragte, ob ich das Amt mit übernehmen würde, habe ich sozusagen zum zweiten Mal ja gesagt“, sie.

Liebe zum Karneval

Dieser unwiderstehlichen Argumentation seiner Frau konnte sich Detlef Lücke selbst in seiner Eigenschaft als Präsident des SCC nicht entziehen und so wurde eine Ausnahme von der Regel gemacht und der Präsident wurde gleichzeitig Prinz, eben der Prinzident. Dass Prinzessin Anke I. und Prinz Detlef I. ihr Amt mit Herzblut ausfüllen, liegt sicherlich auch an der Karnevalliebe der ganzen Familie.

Detlef erinnert sich gerne an seine Anfangszeit als Karnevalist im Wandelhof: „Damals waren so um die 2000 Leute im Saal und feierten“, schwärmt er. In dieser Zeit war es noch Sitte, ein ganzes Jahr zur Probe Mitglied zu sein. Und ehe er so richtig mitfeiern durfte, musste er sich als Beleuchter seine Karnevals-Meriten verdienen. In dieser Zeit lernten sich die beiden kennen und teilten die Karnevalsleidenschaft, obwohl Anke Lücke nicht aktives Mitglied im SCC war. Dies hielt sie aber nicht davon ab, ihren Mann tatkräftig in der fünften Jahreszeit zu unterstützen. Das Tochter Leonie (17) die karnevalistischen Gene geerbt hat und in der Garde tanzt, versteht sich da wohl von selbst.

Pflichten des Prinzenpaares

Für Anke I. und Detlef I. ist die Zeit zwischen November und März eine echte organisatorische Herausforderung: „Wir sind fast jedes Wochenende unterwegs, werden von anderen Klubs eingeladen und repräsentieren den SCC“, beschreibt das Detlef Lücke, der im Rest des Jahres bei der Sparkasse Elbe-Elster arbeitet, die Pflichten des Prinzenpaares. Ihre hoheitlichen Roben haben sich die beiden extra anfertigen lassen: „Stoffe und Farben haben wir uns ausgedacht, geschneidert wurde das Ganze durch Petra Engelmann vom befreundeten Klub in Bagenz“, verrät die SCC-Prinzessin.

Prinzenessen kann teuer werden

Neben den eigenen Veranstaltungen des SCC und den Einladungen der befreundeten Klubs wird das Abschlusstreffen des Karneval Verbands Lausitz (KVL), am 9. März, das große Finale für das Prinzenpaar sein. „Für unseren SCC richten wir dann noch das Prinzenessen für alle Mitglieder aus, das wird teuer“, stöhnen beide mit einem spitzbübigen Lächeln. Dann geht eine aufregende Regentschaft von Prinzessin Anke I. und Prinz Detlef I. zu Ende. In Erinnerung bleiben sie dann per Foto, welches in der Ahnengalerie der Hoheiten des SCC Schwarzheide, im Eingangsbereich des Narrenhofes in Schwarzheide zu sehen ist.