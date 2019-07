Calau sucht Gießpaten für städtisches Grün

Einbrecher kehrt zurück und wird erwischt

Bischofswerda. Am Dienstagabend stellten die Eigentümer einer Gartenanlage am Rammenauer Weg in Bischofswerda fest, dass ein bis dahin Unbekannter in ihre Gartenlaube eingebrochen war. Sie riefen die Polizei. Die Beamten kamen zur Anzeigenaufnahme und Sicherung von Beweismitteln vor Ort. Vorteil für die Polizei: Die Gartenbesitzer konnten den Beamten dank einer Überwachungskamera Bilder des Eindringlings zeigen. Doch damit nicht genug: Während des Gesprächs mit den Geschädigten näherte sich plötzlich der Tatverdächtige, vermutlich auf dem Weg in die Parzelle, um dort erneut einzubrechen. Als die Polizisten ihn kontrollieren wollten, griff er sie plötzlich an. Er versuchte die Beamten zu schlagen, zu treten und spuckte um sich. Es gelang den Ordnungshütern schließlich, den 36-Jährigen festzuhalten und zu fixieren. Der Mann aus Tschechien steht im Verdacht, wiederholt Hausfriedensbruch und diverse Diebstähle begangen zu haben. Er muss sich außerdem aufgrund des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.Am Dienstagabend stellten die Eigentümer einer Gartenanlage am Rammenauer Weg in Bischofswerda fest, dass ein bis dahin Unbekannter in ihre Gartenlaube eingebrochen war. Sie riefen die Polizei. Die Beamten kamen zur Anzeigenaufnahme und Sicherung von…