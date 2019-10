Barbara-Kanal ist eröffnet

Nun ging alles ganz schnell: Von der Unterzeichnung des Nutzungsvertrages, zwischen der Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft mbH (LMBV) und dem Zweckverband Lausitzer Seenland Sachsen (LSS) und der Freigabe der Schiffbarkeit, verging nur etwas mehr als ein Monat. »Ich habe es selbst überprüft, alle Schifffahrtszeichen sind korrekt angebracht«, bestätigt augenzwinkernd Dietrich Gökelmann, Präsident der zuständigen Behörde, der Landesdirektion Sachsen. Seitens der Geschäftsleitung der LMBV, verwies Klaus Zschiedrich darauf: »Durch den Barbara-Kanal haben wir nun immerhin 3 000 Hektar an Wasserfläche komplett touristisch nutzbar.« Michael Harig, Landrat des Landkreises Bautzen, sieht positiv in die Zukunft: »Es ist schön, dass der Kanal jetzt seine touristische Funktion ausüben kann, das wird noch mehr Menschen für das Seenland interessieren.« Dass der Barbara-Kanal länderübergreifend eine große Bedeutung hat, steht für Siegurd Heinze, Landrat des Landkreises Oberspreewald-Lausitz, fest: »Es ist gut angelegtes Geld.« Dieses beläuft sich auf eine Höhe von zirka 2,5 Millionen Euro. Dabei beginnt der Barbara-Kanal oder auch Überleiter 9 mit der Schiffbarkeit seine zweite Karriere im Lausitzer Seenland. Bereits in den frühen 2000er Jahren war er für die Flutung des Partwitzer Sees mit verantwortlich.

Mit Erreichen des Wasserstandes von 101 Meter über dem Meeresspiegel (NHN) im Partwitzer See, war der Weg frei für die Erschließung des Kanals für den touristischen Bereich. Mit seiner 1 150 Meter Länge und beidseitigen Anlegemöglichkeiten, bietet der Kanal eine Durchfahrt für Fahrgastschiffe, Segelboote und Motorboote und geübte Paddler. Durch die Wehranlage und Brücke werden die Durchfahrtsbreite von 3,20 Meter und die Höhe von 3,05 Meter vorgegeben. Inwiefern sich diese Wehranlage als Nadelöhr für sportbootbegeisterte Wassertouristen erweist, bleibt abzuwarten: »Wir gehen da locker ran«, sagt Jürgen Neudling. Der Hallenser Wassersportler macht zufällig auf seiner Fahrradtour auf der Brücke am Barbara-Kanal einen Stopp. »Ich besitze ein Segelboot, eine Rethana 25, da muss ich den Mast eben einfach umlegen, wenn ich hier durch will. Im nächsten Jahr komme ich garantiert mit meinem Boot.«

Auch für Detlev Wurzler, Verbandsvorsteher des brandenburgischen Teils des Lausitzer Seenlandes (LSB) hat die Kanaleröffnung viele positive Aspekte: »Bis jetzt waren wir die Hochburg der Radtouristen, aber jetzt kommen wir im Seenland immer weiter zum eigentlichen Gegenstand, dem Wassertourismus«, ist er sich sicher. »Mit unserem Hafencamp haben wir extra solche Ausgangspunkte für den Wassertourismus geschaffen.« Ein wenig neidisch blickt er auf seine sächsischen Kollegen, die ihre Freizeitkapitäne ganzjährig auf dem sächsischen Teil fahren lassen können: »Vielleicht gibt es da mal eine länderübergreifende Reglung, je mehr Seen verbunden werden«, hofft der LSB-Chef. Um einen attraktiven Wassertourismus anzubieten, braucht man auch attraktive Anlegemöglichkeiten. Hier ist am Partwitzer See noch sehr viel Nachholbedarf. »Wir haben seitens des Amtes Mittel beantragt, aber wann ein entsprechendes Vorhaben begonnen werden kann, steht terminlich noch nicht fest«, sagt Matthias Müller vom Amt Elsterheide.