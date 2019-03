Tourismuspreise im Doppelpack nach Elbe-Elster geholt

Tief "Eberhard" wütete in Pirna

Pirna. Das Sturmtief "Eberhard" wütete am späten Sonntagabend in Pirna und der Region und fegte mit teils orkanartigen, stürmischen Böen über das Land. Durch den Sturm waren auf der Dohnaischen Straße Ziegel von dem Dach des derzeit leerstehenden, ungenutzten Wohn-Eckhauses auf die Fahrbahn gestürzt. Die herabfallenden Dachziegel hatten einen Mercedes Transporter teils schwer beschädigt. Noch in der Nacht hatte die Polizei die Straße samt Stellflächen gesperrt. In einem Grundstück auf der Lohmener Straße in Copitz war ein Baum umgestürzt und auf den Fußweg und die Fahrbahn gefallen. Der Baum hatte die Grundstücksumzäunung zerstört und den Straßenverkehr behindert. Die Feuerwehr zersägte den Nadelriesen. An der Rudolf-Breitscheid-Straße hatte der Sturm eine Blaufichte entwurzelt. Sie krachte auf einen am Straßenrand abgestellten Mitsubishi. Außerdem wurde ein in unmittelbarer Nähe abgestellter Opel Vectra und ein Opel Astra in Mitleidenschaft gezogen.

