Spreewald-Service erneut ausgezeichnet

Fahrradstation für den Bahnhofstunnel

Instead of failing, their last resort is to ask- follow site UK based so that the English used is contemporary as well as of standard. As our writers are native speakers, so we never have a problem with that. Some and basic qualities of our writer are as follows; Strict recruitment system of the writers Görlitz. In wenigen Wochen beginnen im Hauptbahnhof Görlitz die Bauarbeiten für eine Fahrradstation. Bereits ab dem Spätsommer können Radler 35 wettergeschützte Stellplätze nutzen. Als gemeinsames Vorhaben der Stadt Görlitz und der Deutschen Bahn entsteht hier eine Abstellanlage für Räder unterschiedlicher Größen. Dazu wird es weitere Serviceangebote geben. Am Zugang zu Bahnsteig 7/8 werden Schließfächer, teils mit integrierter Ladeeinheit für E-Bikes, angeboten. Große Infotafeln mit Radwegkarten zeigen Touren und Sehenswürdigkeiten in und um Görlitz. Ein Reparaturbereich mit Werkzeug-Set und Schlauchautomat vervollständigt den 80 Quadratmeter großen Bereich. Die Fahrradstation ist ein Vorhaben im Fördergebiet Brautwiesenbogen. Aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung werden ca. 100.000 Euro bereitgestellt, die Stadt Görlitz trägt den Eigenanteil von 30.000 Euro. "Wir reagieren mit dem Bau der Fahrradstation auf das sich ändernde ökologische Bewusstsein unserer Einwohner und die stetig wachsende Anzahl von Fahrrädern vor dem Bahnhofsgebäude. Und wir kommen unserem Ziel, die CO2-Emissionen im Innenstadtquartier zu reduzieren, ein Stück näher", erläutert Octavian Ursu, Oberbürgermeister der Stadt Görlitz Heiko Klaffenbach, Leiter des Bahnhofsmanagements Dresden, ergänzt: "Ich freue mich, dass der Görlitzer Bahnhof mit der Fahrradstation ein zeitgemäßes Angebot erhält und die Personenunterführung durch das frische Design aufgewertet wird."In wenigen Wochen beginnen im Hauptbahnhof Görlitz die Bauarbeiten für eine Fahrradstation. Bereits ab dem Spätsommer können Radler 35 wettergeschützte Stellplätze nutzen. Als gemeinsames Vorhaben der Stadt Görlitz und der Deutschen Bahn entsteht…