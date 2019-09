Neue Broschüre will Neubürger nach Lübben locken

Chor gesucht für "Barock me, Gräfin Cosel"

Dresden. Welcher Dresdner Chor, welches Vokalensemble wollte schon immer mal bei einer echten Musical-Produktion mitmachen? Dieser Traum kann jetzt in Erfüllung gehen – bei der Jubiläumsproduktion „Barock me, Gräfin Cosel", dem Musical über Macht, Mätressen und Magie im Boulevardtheater Dresden (Premiere: 27. Oktober 2019). "Wir bieten einem Chor mit mindestens 16 Erwachsenen die exklusive Möglichkeit, bei einer zeitgenössischen Interpretation von „Halleluja" aus Händels Oratorium Messiah mitzuwirken ", sagt Rex Jakob, Sprecher des Boulevardtheater Dresden. Interessierte Chöre können sich bis zum 3. Oktober unter chor@boulevardtheater.de anmelden. Hintergrund „Barock me, Gräfin Cosel" ist die 20. Eigenproduktion im Boulevardtheater Dresden. Nach Theatershows wie „Die Legende vom heißen Sommer", „Azzurro – Wie zähme ich einen Italiener?" oder „Die Fete endet nie…" erzählen wir ab diesem Herbst die Liebesgeschichte als glitzerndes Barockical über Sachsens Glanz und Gloria – mit viel Pomp und Pop, mit Lust und Laune und einer Musik, die sich vor den großen Komponisten jener Zeit verneigt – und dabei eine Show bietet, die mit kurfürstlicher Wucht mitten ins Herz trifft: Barock me, Gräfin Cosel!