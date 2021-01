Wenn das Telefon zur Hilfe wird

7.822 Kinder 2020 in Dresden geboren

Dresden. Geburten, Sterbefälle, Eheschließungen, Scheidungen: Standesamt Dresden legt Zahlen für 2020 vor.7.822 Kinder, – 4.026 Jungen und 3.796 Mädchen erblickten im vergangenen Jahr in Dresdner Krankenhäusern das Licht der Welt. 88 mal waren Zwillingspärchen dabei, einmal Drillinge. Verglichen mit 2019 gab es damit 328 Babys weniger. Die Statistik…