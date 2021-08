Vier GrÃ¼ndungsteams im Finale

Writing hop over to here can be challenging for many students. In this tutorial, Theuniversitypapers provides tips and instructions on how to write Dr. Markus Binder, Vorstandsvorsitzender der Wirtschaftsinitiative Lausitz und Vorsitzender der Jury erklärt: »Der LEX ist eine Erfolgsgeschichte mit rund 750 eingereichten Geschäftsplänen sowie über 350 Gründungen, Geschäftsfelderweiterungen und Unternehmensnachfolgen.« Im Zusammenhang mit dem LEX sind zudem über 1.000 neue Arbeitsplätze entstanden.

Auch in diesem Jahr war das Interesse am LEX wieder groß: Immerhin 69 Teilnehmer haben in diesem Jahr 32 Geschäftspläne eingereicht. Davon schafften es diese vier Teams in die Endrunde:

Das dreiköpfige Gründerteam »SCYtech« entwickelt und vermarktet einen einzigartigen Akkuschrauber in Handschuhform, bei dem der Schrauberkopf direkt auf der Fingerkuppe sitzt. So kann man bequem einhändig schrauben – und fühlt jederzeit mit der Fingerspitze, ob der Kopf noch perfekt positioniert ist. Das hochinnovative Team überzeugte bereits beim Businessplanwettbewerb Berlin-Brandenburg, gewann 2019 den ersten Preis bei der Pitchmesse der BTU und erhielt 2020 ein EXIST-Gründerstipendium.

Camping boomt – und wer seinen Kastenwagen in ein personalisiertes Wohnmobil verwandeln möchte, ist bei der Dresdner Campeleon GmbH an der richtigen Adresse. Auf der Website des IT-Unternehmens findet man einen 3D-Konfigurator, mit dem man die verschiedensten Einrichtungsmodule passend für den eigenen Camper auswählen und kombinieren kann. Dann wählt man noch die Farben und Materialien und Campeleon kümmert sich um den Ausbau.

Wie kann man die Digitalkompetenz an unseren Schulen verbessern? Dieser hochaktuellen Frage widmet sich die KSD (Kompetenz Schule Digital). Mit Präsenz- und Onlinefortbildungen zur Digitalisierung bringt das Team Lehrer auf den neuesten Stand. Außerdem erstellt sie hochwertige digitale Lernpakete, die Lehrer einfach in ihren Unterricht integrieren können.

Und einen umfassenden Service in Sachen Werbung bietet die Finsterwalder Agentur frechundschwefel GBR von Julia Procopius und Nadine Kilian. Von der eingehenden Beratung über Konzeption bis hin zur gekonnten Umsetzung ist hier alles in einer Hand.

Die drei besten Geschäftskonzepte werden am 2. September bei der Confiserie Felicitas in Hornow ausgezeichnet.