Viel Raum fÃ¼r Austausch und KreativitÃ¤t

An der Freien Waldorfschule in Cottbus entsteht seit Juli 2020 ein großzügiger Mehrzweckbau. Und trotz der extremen Witterung im letzten Winter geht es schnell voran mit dem Bau: Schon am vergangenen Mittwoch, dem 24. März, konnte Richtfest gefeiert werden.

Der barrierefreie Erweiterungsbau schließt direkt an das Hauptgebäude an. Und er bringt reichlich neuen Platz für ganzheitliches, schöpferisches Lernen. Er beinhaltet nicht zuletzt eine eigene Bühne und ein sechs Meter hohes Foyer mit runder Grundfläche und mit Rängen, die dem Saal einen Theatercharakter verleihen. Bei Aufführungen und Versammlungen fasst dieser Raum bis zu 350 Gäste. Im Alltag soll er als Speisesaal fungieren. Und das Foyer ist auch deshalb so groß, damit hier Gäste von außerhalb der Schulgemeinschaft empfangen werden können.

Der Geschäftsführer des Waldorf Cottbus e.V., Thomas Hartig, erklärt: »Mit diesem Neubau will Waldorf Cottbus sich aktiv in der Öffentlichkeit begeben: Die Bühne und ein offen gestaltetes Foyer sollen Räume der Begegnung, des Dialogs und des Austausches werden.« In den anderen, ein- bis dreistöckigen, Gebäudeteilen entstehen Klassenräume für die Oberstufe, eine Schulküche, ein Gartenbauraum sowie Musik- und Eurythmieräume. Entworfen wurde der innovative Mehrzweckbau durch das Architekturbüro Berger & Fiedler – in Zusammenarbeit mit den Eltern und Lehrenden. Die Firma Stadt- und Landbau Bautzen führt die Bauarbeiten aus und spendierte der Schule gleich einige Treppen für das Außengelände. Der Erweiterungsbau soll 2022 eröffnet werden.

Übrigens wird derzeit auch das Bestandsgebäude (Baujahr 1964) modernisiert und erhielt bereits einen barrierefreien Fahrstuhl. Das Richtfest litt natürlich etwas unter den Pandemiebedingungen: Die Klassenverbände standen weit voneinander entfernt hinter Flatterbändern. Doch die Freude war allen Beteiligten anzumerken.

Bühne und Foyer sollen aber nicht nur der Schulgemeinschaft einen angemessenen Rahmen für die verschiedenen künstlerischen Darbietungen vor einem größeren Publikum bieten. Mit diesem Neubau will Waldorf Cottbus sich aktiv in der Öffentlichkeit begeben und interessierte Menschen einladen, unser Verständnis von umfassender Bildung und individueller Persönlichkeitsentwicklung kennenzulernen und zu erleben.