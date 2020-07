Unterstützung internationaler Studenten der BTU

Cottbus. Das Thema Corona hat auch in der Stadt Cottbus fast alle Lebensbereiche erfasst. Viele Menschen befinden sich in einer Notsituation. Aus diesem Grund gibt die Caritas in Cottbus derzeit wöchentlichLebensmittelgutscheine aus, um z.B. den internationalen Studenten der BTU Cottbus Senftenbergunter die Arme zu greifen. Um die Situation mittelfristig zu verbessern, versucht UNSER COTTBUS! die Studenten, die nicht vom System aufgefangen werden, an interessierte Arbeitgeber zu vermitteln. Dazu werden in den nächsten Wochen jeweils dienstags, 10 Uhr, bei der Caritas Cottbus, Südstraße 1,Datenblätter gemeinsam mit Mitgliedern der Fraktion UNSER COTTBUS/FDP und einem Übersetzerausgefüllt. Diese Datenblätter werden im Anschluss für mögliche Arbeitgeber aufbereitet. Bei Interesse können sich Arbeitgeber unter mail@unser-cb.de melden. Gemeinsam wird dannnach potenziellen Arbeitnehmern aus den vorhandenen Angaben gesucht.

