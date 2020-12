Überraschung für CTK-Kinderstation

Critical Thinking Application Paper Case Jobs offers content-writing services to top companies in a variety of industries and all over the globe. We aim to pair quality writers with our clients to creation authoritative website content for a number of different functions, including SEO content with the goal of increasing search engine visibility and a positive web presence. Weihnachten im Krankenhaus. Vor allem für Kinder ist das besonders schwer. Ohne die Familie, ohne die gewohnten Weihnachtsbräuche, das Geschenkeauspacken unterm Weihnachtsbaum. Die »Aktionsgruppe Menschenskinder« der Erich-Kästner-Grundschule in Cottbus will den Kindern deswegen eine besondere Freude machen. In den vergangenen Wochen haben die Grundschüler eine »Aktionshütte« auf dem Schulhof aufgebaut und in den Hofpausen Spenden gesammelt. 924,63 Euro sind so zusammengekommen.

Das Geld haben sie in Form eines liebevoll gestalteten Spendenschecks vor dem CTK übergeben. Mina, Louisa, Greta, Thaisen, Livija, Greta und ihre Mitstreiter hoffen, dass den Kindern mit dem Geld eine Weihnachtsüberraschung bereitet werden kann. »Die Kinder können Weihnachten nicht bei Ihren Familien sein, sie sind bestimmt sehr traurig. Vielleicht kann eine kleine Weihnachtsüberraschung helfen, dass sie ihre Krankheit für eine kurze Zeit vergessen können. Denn das Besondere ist: Es ist ein Geschenk von Kindern für Kinder«, so die Viert- bis Sechstklässler.

Maren Lange, Teamleiterin der CTK-Kinderstation, freut sich sehr über die Spendenaktion. »Wir haben auch in diesem Jahr wieder krebskranke Kinder, die leider Weihnachten bei uns im Krankenhaus verbringen müssen. Wir versuchen, die Feiertage gemeinsam mit den Eltern für die Kinder dennoch so besinnlich es geht zu gestalten«, so die engagierte Kinderkrankenschwester. Sie hat auch schon eine Idee für ein kleines Weihnachtsgeschenk: kuschelige Sorgenfresserchen. »Eine coole Idee«, finden die Grundschüler. In das Sorgenfresserchen können die kranken Kinder nicht nur ihre Sorgen packen, sondern es könne auch auf die Kinder aufpassen.

»Wir sind sehr berührt von dieser tollen Spendenkation«, so Dr. Simone Stolz, die Chefärztin der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am Carl-Thiem-Klinikum. »Und sie kommt wie gerufen, denn in den vergangenen Wochen sind mehrere Kinder mit einer Krebsneuerkrankung zu uns gekommen. Ihnen am Heiligabend eine Weihnachtsüberraschung machen zu können, freut uns ganz besonders. Vielen herzlichen Dank an die Kinder der Erich-Kästner-Grundschule!«