Sportabzeichen und Stadtwette in Rot-Weiß

So wird es auch am 23. und 24. Mai sein, wenn die Sportabzeichen-Tour des Deutschen Olympischen Sportbundes ihren Brandenburger Stopp in Cottbus einlegt. Im Leichtathletikstadion des Cottbuser Sportzentrums werden an diesen Tagen mehr als 2.000 Aktive jeden Alters erwartet, die gemeinsam und doch jeder für sich die höchste Auszeichnung im deutschen Breitensport erringen wollen.

Der DOSB hat sich gemeinsam mit dem Landessportbund Brandenburg sowie dem Stadtsportbund Cottbus einiges ausgedacht, um auch abseits der Wettkampfstationen eine erfüllende Zeit zu haben. Die Besucher erwartet ein attraktives Rahmenprogramm von der Kinderbewegungslandschaft mit Quartertramp, Hüpfburg oder Kletterwand über das Erlangen des DFB-Fußballabzeichens mit dem FC Energie Cottbus bis hin zu einem Volleyball-Turnier.

Zudem wartet eine Stadtwette auf die Cottbuser.

So sollen am 23. Mai ab 19 Uhr mindestens 500 Einwohner, in rot-weiß gekleidet, gemeinsam mit Oberbürgermeister Holger Kelch mit einem Fußball jonglieren.

Dem Besten winkt dabei eine Karte für das DFB-Pokalfinale in Berlin als Lohn. OB Holger Kelch: „Cottbus ist eine Sportstadt, fast 24.000 Vereinsmitglieder in 146 Sportvereinen, viele internationale und regionale Spitzen- und Breitensportveranstaltungen Cottbuser Vereine und mehr als 70 Sportarten untermauern das. Frances Herrmann, Emma Hinze, Roger Kluge oder Maximilian Levy holen jährlich internationale Medaille nach Cottbus. Jetzt sind wir gefragt und wollen Deutschland zeigen, wie fit wir sind. Also unbedingt zur Stadtwette - am besten mit eigenem Ball - kurz vor 19 Uhr vorbei kommen.“

Hauptaugenmerk liegt an beiden Tagen aber auf dem Sportabzeichen am Donnerstag für Familien, Vereine und Unternehmen in der Zeit von 17 bis 20 Uhr und am Freitag Vormittag für alle Kitas und Schulen. Wertvolle Tipps für die dazugehörigen Lauf- und Sprungwertungen erhalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dabei unter anderem von Cottbuser Topathleten wie FrancesHermann, Martina Willing oder auch dem mehrfachen Welt- und Europameister im Bahnradfahren, Maximilian Levy, die alle im Stadion sein werden.

Auch wird es im Vorfeld kostenlose Trainingseinheiten in Vorbereitung auf das Sportabzeichen geben.

Weitere Informationen gibt es unter: http://www.stsb-cb.de/dosb-sportabzeichen-tour.html und lsb-brandenburg.de/sportabzeichenstopp-in-brandenburg/