Neues Â»BÃ¼rohaus am CampusÂ«

Bomkeschacht-Projekt erhält Preis

Krauschwitz. Ein Projekt zum Erhalt des Bomkeschachts in Krauschwitz wurde mit dem »eku Zukunftspreis« ausgezeichnet. Neben der Anerkennung gibt's auch 5000 Euro zur Umsetzung.