Sie kommen aus dem ältesten Karnevalclub in Berlin und Brandenburg, dem 1948 gegründeten „Karnevalclub Annahütte 48“ (Landkreis Oberspreewald-Lausitz). Die Rede ist vom neuen Prinzenpaar des Karneval Verbandes Lausitz, Ronny I., 54 Jahre, Bauüberwacher bei der Deutschen Bahn, und Gabi II., 51 Jahre, Friseurmeisterin/Podologin mit sieben eigenen Salons und Praxen zwischen Großräschen und Senftenberg. In der karnevalistischen Branche wischt das sympathische Ehepaar bereits seit vielen Jahren „Staub“ und war bei seinem KCA unter anderen schon einmal Prinz und Prinzessin, jedoch noch nie ein gemeinsames Prinzenpaar. „Das wird sich in der neuen Karnevalssession ändern“, sagte KVL- Hofmarschall Andreas Beil dem „WochenKurier“. Der pfiffige Zeremonienmeister hatte bereits im vergangenen Jahr „ein Auge“ auf die fröhlichen Simons geworfen und sie langfristig für den närrischen Thron akquiriert.

Das erste Mal gaben Ronny I. und Gaby II. am Samstag (9. November) ihren karnevalistischen Einstand, als der im Dahme-Spreewald-Kreis beheimatete Mittenwalder Karnevalsverein (MKV) sein 33. Jubiläum feierte. Zwei Tage später, am Montag (11.11., 11.11 Uhr), waren sie dann beim traditionellen Sturm auf das Cottbuser Rathaus mit dabei, wenn Stadtoberhaupt Holger Kelch (CDU) den goldenen Rathausschlüssel bis zum Aschermittwoch abgeben musste. Insgesamt 44 Mitgliedsvereine des 1990 gegründeten Karneval Verbandes Lausitz aus vier Bundesländern und mit rund 5.000 aktiven Närrinnen und Narren starteten unter der Regentschaft des neuen Prinzenpaares am 11. November in die fünfte Jahreszeit. „Das närrische Volk kann sich dabei auf eine Menge karnevalistische Höhepunkte freuen“, kündigte KVL-Präsident Matthias Schulze an.

Dazu gehören unter anderen das 27. Freundschaftstanzturnier und die 21. Lausitz-Meisterschaft des KVL am 23. November in der Pulsnitzhalle Ortrand und das traditionelle Turnier der besten Männerballetts am 1. Februar 2020 in Kolkwitz bei Cottbus. Einen ganz besonderen Höhepunkt verspricht die große Fernsehgala „Heut steppt der Adler“ am 25. Januar in der Cottbuser Stadthalle. Krönender Abschluss soll am 23. Februar 2020 wieder der größte Karnevalsumzug in den neuen Bundesländern in Cottbus werden. Zum „Zug der fröhlichen Leute“ werden über 3.000 Närrinnen und Narren aus vier Bundesländern und über 100.000 Schaulustige an der Umzugsstrecke durch die Cottbuser Innenstadt erwartet. Auch der karnevalistische Nachwuchs mischt in der neuen Session wieder kräftig mit. Am 19. Januar gibt es in der Stadthalle Cottbus die große Kinder-Karnevalsgala „Heut steppt der Spatz“ und am 25. Februar folgt der „Zug der fröhlichen Kinder“ des KiKaC durch die Lausitzmetropole.