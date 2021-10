Matze Knop live: Mut zur LÃ¼cke

A Level Art Dissertation - Why be concerned about the assignment? apply for the needed help on the website Learn everything you need to know about custom »Mut zur Lücke« heißt das Programm und Matze Knop präsentiert es am Mittwoch, dem 22. Dezember, 20 Uhr, live in der Stadthalle Cottbus. Dort nimmt er die Absurditäten des Alltags, die Tücken der Technik und die Peinlichkeiten von Promis und Politikern scharfsinnig auf die Schippe und liefert erneut ein großartiges Live-Entertainment-Programm. Natürlich dürfen auch Matzes Kult-Parodien nicht fehlen. Auf Regenwetter, Pandemie-Generve, Fake News, schlecht gelaunte Menschen und überteuerte Teesorten á la Instagram kann Matze gut verzichten. Mut zur eigenen Lücke, viel Humor und eine positive Grundeinstellung lautet seine Devise! Denn: Niemand ist perfekt! Und das ist auch gut so.

Karten gibt's beim WochenKurier sowie an allen bekannten VVK-Stellen.