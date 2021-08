Kontrolle durch Schüler

college application essay writing service my Dissertation Medical Surgical Nursing i need help with my high school essay term paper writers needed Mit dem Schulstart machen sich auch immer mehr Kinder selbstständig auf den Weg in die Schule. Neben dem Eltern-Taxi und den öffentlichen Verkehrsmitteln sind auch viele Kinder zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs zum Unterricht. Um die Kinder im Straßenverkehr sicherer zu machen und auch Autofahrer für dieses Thema zu sensibilisieren, haben Cottbuser Grundschulen verschiedene Projekte gestartet.

Acadustri provides expert Writing Services In Vb and solutions including training and consultancy for pharmaceutical and academic research institutions. Kinder als kleine Polizisten

What Can Do For My Motherland Essay can be an excellent addition to a sales team that has been disappointed with their success in winning government contracts. Die Erich-Kästner Grundschule will mit einer besonderen Aktion auf die Sicherheit der Schüler im Straßenverkehr aufmerksam machen, Zusammen mit vier Beamten der Revierpolizei Cottbus kontrollierten die Kinder der 4. Klasse die Geschwindigkeit der Autofahrer. Dabei bekamen sie zu Beginn eine kurze Erklärung, wie das Lasergerät funktioniert und wie es zu bedienen ist.

Dann herrschte großes Gedränge. Alle 22 Kinder wollten durch den Laser schauen und die Geschwindigkeiten der Autofahrer messen. Doch nicht weniger beliebt war der Job, der dann folgte. Mit im Kunstunterricht selbst gestalteten Kärtchen wurden die angehaltenen Autofahrer für vorbildliches Fahrverhalten gelobt oder bei zu schnellem Fahren ermahnt. Ein Bußgeld gab es allerdings nicht. »Im Rahmen der Schulpartnerschaft führen wir mit den Kindern zusammen Geschwindigkeitskontrollen durch«, erklärt Polizeioberkommissar Daniel Mattern. »Die Kinder können dann die Autofahrer direkt ansprechen und auch sehen, wie sie reagieren.«

Für Schulleiterin Martina Theunert ist dieses Projekt zum Schuljahresanfang besonders wichtig: »Wir wollen das Bewusstsein der Menschen darauf lenken, vorsichtig und mit Rücksicht auf die Kinder im Straßenverkehr zu agieren. Und auch die Kinder sollen dabei noch einmal für den Verkehr sensibilisiert werden.«

Die gemeinsame Geschwindigkeitskontrolle kam bei den Kindern, aber auch bei den Autofahrern sehr gut an. Nachdem der erste Schreck der Polizeikontrolle verdaut war und die Grundschüler den Hintergrund der Aktion erläutert hatten, waren die Autofahrer begeistert von der Aktion. Die Ermahnten entschuldigten sich sogar und versprachen Besserung.