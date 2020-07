Jugendlicher fährt ohne Führerschein

In Sandow wollten Polizeibeamte noch vor Mitternacht am Donnerstag einen Opel-Kleinwagen kontrollieren. Der Fahrer flüchtete zu Fuß, wurde aber umgehend gestellt. Der 18 Jahre alte Jugendliche aus Syrien hatte vermeintlich einen Grund, denn er ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Am Ort des Geschehens erschien wenig später auch sein Vater und störte die polizeilichen Maßnahmen erheblich. Er wollte das Auto wegfahren, musste aus diesem durch die Beamten geholt werden und leistete dabei aktiv intensiven Widerstand. Zudem täuschte er einen medizinischen Notfall vor, so dass zusätzlich Rettungskräfte angefordert werden mussten. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte gegen Sohn und Vater.

Räuberischer Ladendieb



Ladendiebe waren am Donnerstag im Stadtgebiet in Cottbus unterwegs. In einem Geschäft in der Lieberoser Straße versuchte am Nachmittag, ein mit 2,9 Promille alkoholisierter 29-Jähriger Waren im Wert von rund 30 Euro zu stehlen. Getränke wollte ein 54-jähriger Mann am frühen Donnerstagabend aus einem Markt in der Karl-Marx-Straße entwenden. Er bekam ein Hausverbot und einen Platzverweis. Gegen 22 Uhr war der Ladendieb aus der Lieberoser Straße wieder aktiv. Er brauchte nun Alkoholika und Lebensmittel, die er sich in einem Einkaufszentrum in der Sielower Chaussee ohne Bezahlung besorgen wollte. Mittlerweile hatte er einen Pegel von 3,46 Promille. Er versuchte sich dem Personal durch Tritte und Schläge zu entziehen. Treffen oder verletzten konnte er niemanden.

Alkoholisiert



In Madlow kontrollierten Polizeibeamte am Donnerstag einen Pkw VW und seinen Fahrer. Der 60-Jährige war um 16.40 Uhr mit 1,72 Promille alkoholisiert. Diese Verkehrsstraftat zog eine beweissichernde Blutprobe und die Sicherstellung des Führerscheins nach sich.

Parkfehler



Nach Fehlern beim Ein- oder Ausparken stießen auf Parkplätzen in der Hardenbergstraße und in der Hans-Beimler-Straße in Cottbus am Donnerstagnachmittag jeweils zwei Pkw zusammen. Es entstanden Schäden von rund 2.500 beziehungsweise 3.000 Euro.

Radfahrerin verletzt



Bei einem Vorfahrtunfall kollidierten am Donnerstagnachmittag eine Radfahrerin und ein Pkw Nissan in der Karl-Liebknecht-Straße in Cottbus. Die 51-Jährige wurde zur Behandlung ihrer Verletzungen ins CTK gebracht. An den Fahrzeugen musste ein Schaden von rund 2.000 Euro bilanziert werden.

Blechschäden



Im Bereich der Autobahnabfahrt Cottbus-West kollidierte am frühen Donnerstagnachmittag ein Pkw VW mit der Leitplanke. Der Fahrer blieb unverletzt. Der Schaden am weiter fahrbereiten Auto belief sich auf rund 6.000 Euro. Gegen 15.30 Uhr stießen in der Karl-Marx-Straße ein Saab und ein Mercedes bei einem Auffahrunfall zusammen. Schaden hier – 3.000 Euro.