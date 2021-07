â€žJetzt wirdâ€™s heiÃŸ!â€œ

Hunting for online writing jobs? Join our team of professional essay writers vancouvers and editors. Expert freelance writers wanted! Die Herausforderung steht: rund 25 Teammitglieder des DRK-Blutspendedienstes Nord-Ost wollen am 3. Juli 2021 in Cottbus 250 Blutspenden für Patienten in der Region entgegennehmen.

Traditionell findet dort zu Beginn der langen Sommerferien die größte Blutspendeaktion im Süden Brandenburgs statt, um die Patientenversorgung auch in den Ferien zu sichern. Denn laut der aktuellen Kampagne der DRK-Blutspendedienste gilt für Blutpräparate in den Kliniken: „Erst wenn's fehlt, fällt's auf!" (www.missingtype.de).

Auch beim diesjährigen 25. Mal muss die Sonderaktion Corona bedingt wie schon im letzten Jahr vom Lausitz Park ins Cottbuser Institut für Transfusionsmedizin des DRK-Blutspendedienstes an der Thiemstraße umziehen.

Der Aktionstag steht unter dem Motto „Jetzt wird‘s heiß!“ Das Motto ist doppeldeutig: die Ferien und das heiße Sommerwetter lassen die Spendebereitschaft sinken. Der Blutspendedienst hält mit der Sonderaktion dagegen, spendiert jedem Spender eine Grillzange und verlost unter allen Spendenden an diesem Tag u.a. einen Gas-Grill von Weber und einen Tisch-Grill von Weber. Weitere Gewinne sind u.a. Familien-Tageskarten für die Lagune Cottbus. Nach der Spende gibt es ein Eis sowie einen Imbiss (ab 10 Uhr auch vom Grill).

Eine Terminreservierung vorab ist erforderlich: terminreservierung.blutspende-nordost.de oder unter Tel. 0355/4995-0