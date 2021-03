Gelbe LWG-Gummistiefel fÃ¼r die Wassergenerationenklasse

Stadttheater bricht Spielzeit ab

Kamenz. Aufgrund der immer noch andauernden Einschränkungen durch die Corona-Pandemie und eine fehlende Planungssicherheit hat sich die Stadtverwaltung in Absprache mit den Künstlern, Agenturen und Veranstaltern entschieden, die aktuelle Spielzeit im Kamenzer Stadttheater abzubrechen.