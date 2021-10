Es kann noch abgestimmt werden

a fantastic read - Order the needed report here and forget about your worries Essays & dissertations written by high class writers. Discover common Hassaan Al Hassan ist für den Publikumspreis des Deutschen Engagementpreises nominiert. Vom 09. bis 20. Oktober kann auf www.deutscher-engagementpreis.de/publikumspreis für ihn abgestimmt werden.

Hassaan Al Hassan setzt sich ehrenamtlich im Geflüchteten Netzwerk Cottbus e.V. ein und engagiert sich im Sprechcafé. Er unterstützt Geflüchtete unter anderem beim Spracherwerb, bei der Arbeitssuche, bei Behördenfragen und beim Verbraucherschutz. Hassaan Al Hassan hat selbst den Integrationsprozess durchlaufen und Diskriminierung erlebt und kann deshalb auf eigene Erfahrungen zurückgreifen.

Seit seiner Ankunft in Cottbus hat er bereits viele geflüchtete Menschen kennengelernt und begleitet. Ihm ist es wichtig, soziale Probleme in die Öffentlichkeit zu tragen, um Geflüchteten die Partizipation in der Gesellschaft zu ermöglichen und damit für eine gelungene Integration zu sorgen.

Seit Juli 2020 ist Hassaan Al Hassan im Fachbereich Bildung und Integration der Stadtverwaltung Cottbus tätig. »Ich lebe seit sechs Jahren hier und Cottbus ist für mich zur Heimat geworden. Durch das Ehrenamt habe ich schnell Deutsch gelernt und konnte viele Menschen in Cottbus ennenlernen. Ich setze mich für Demokratie und Menschenrechte ein und versuche in meiner ehrenamtlichen Arbeit für

transkulturelle Verständigung zu werben und anderen Menschen zu helfen. Ich finde ehrenamtliche Arbeit wichtig. Wir müssen alle unser Bestes geben, um unsere Stadt schön und stark zu machen. Ich mag Cottbus und ich will nicht woanders leben. Ich freue mich, wenn Menschen für mich und damit auch

für Cottbus stimmen«, so Hassaan Al Hassan.

Der Publikumspreis ist mit 10.000 Euro dotiert. Nominiert werden können alljährlich Preisträgerinnen und Preisträger anderer Engagementpreise in Deutschland. Der Deutsche Engagementpreis würdigt das freiwillige Engagement von Menschen in unserem Land und all jene, die dieses Engagement durch die Verleihung von Preisen unterstützen. Ziel ist es, die Anerkennungskultur in Deutschland zu stärken

und mehr Menschen für freiwilliges Engagement zu begeistern. Die Preisverleihung findet am 2. Dezember via Livestream in Berlin statt.