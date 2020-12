Elfenwerkstatt statt AlmhÃ¼tte

Get quick and affordable online tutoring or Online Essays Adrienne Rich from our team of professional tutors. Dozens of subjects covered and a fast response! Not macht erfinderisch. Der Gastraum, in dem vor Kurzem noch die Gäste saßen und mit leckeren Speisen und Getränken bedient wurden, hat sich nun in einen Verkaufsraum verwandelt, in dem die schönsten, weihnachtlichen Dekorationsartikel verkauft werden.

Von Schwibbögen, Weihnachtskrippen, Nussknackern und Räuchermännchen bis hin zu Weihnachtsbaumschmuck, Schneekugeln und Fensterbildern ist von allem etwas dabei. Da auch die Weihnachtsmärkte in diesem Jahr nicht stattfinden dürfen, findet der Hüttenwirt Frank Kuban, es als eine gute Idee, den Gästen trotzdem die beliebten Weihnachtsartikel an bieten zu können. »Vielleicht ist es auch eine Anregung für andere Gastronomen oder für Einzelhändler vom Weihnachtsmarkt, sich in der Adventszeit zusammenzuschließen«, sagt Frank Kuban.