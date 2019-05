Einmalvollmachenbitte

Der FC Energie Cottbus bittet in dieser Spendenaktion Mitglieder, Fans, Sponsoren, Partner, Unterstützer und Sympathisanten, sich dem „Besuch“ des fiktiven Heimspiels gegen die fußballerische Bedeutungslosigkeit anzuschließen. Um die eigene Zukunft finanziell gestalten zu können, benötigt der FC Energie jeden Euro. Denn trotz Unterstützung von Sponsoren ist die finanzielle Situation des FC Energie angespannt und schwierig.

Der FC Energie erklärt die Aktion so: „In der Lausitz sind wir uns bewusst, dass der Erhalt des Fußballstandortes Cottbus keinesfalls selbstverständlich ist und alles andere als einfach wird – erst recht nicht nach dem erneuten Abstieg in die Regionalliga. Faktoren wie Kohleausstieg und Strukturwandel schwächen unsere ohnehin nicht gut situierte Region nachhaltig. Zukunftsträchtige Projekte, wie beispielsweise der Cottbuser Ostsee, werden erst in vielen Jahren zum Tragen kommen. Doch dann, dann könnte es bereits zu spät sein! #WIR müssen uns jetzt wehren und der fußballerischen Bedeutungslosigkeit entgegen.“

Nach dem Abstieg hat der Fußballverein bereits Unterstützungsangebote erhalten. Nur wie sollten diese umgesetzt werden? „Die Bayern fahren, wie andere Vereine auch, zu Benefizspielen. In Zwickau gastierten die Gladbacher Borussia und Dynamo Dresden, in Erfurt kam der 1. FC Union Berlin vorbei. Aber in Cottbus hilft man sich selbst“, so der Verein.

Tickets, für die nicht reale Partie im Stadion der Freundschaft, datiert auf den 54. Vereinsgeburtstag am 31. Januar 2020 um 19:66 Uhr, gibt es für 19,66 Euro in allen Vorverkaufsstellen und unter tickets.fcenergie.de zu kaufen.