Drei Pokale, drei Titelträger!

Mit nunmehr drei zu vergebenden Pokalen hatten die Leser des WochenKurier und Hörer von Radio Cottbus in diesem Jahr etwas mehr zu tun. So galt es erstmals, den Favoriten in drei Kategorien zu ermitteln - in der Kategorie »Wirtschaft«, im Bereich »Kultur/Sport« sowie in der Kategorie »Soziales/Ehrenamt«. Insgesamt elf Kandidaten stellten sich der harten Jury. Dabei konnten die beiden Filmemacher Ron Petraß und Sebastian Thiele mit ihrem »CottbusFilm« ebenso überzeugen wie Sylvia Wähling, die den Preis stellvertretend für das Team des Cottbuser Menschenrechtszentrums entgegen nahm sowie dem Sänger Alex Knappe.

Hier nochmal ein kurzer Überblick über die prämierten Projekte:

Erinnerst du dich?

So beginnt „Der CottbusFilm“. Als Ur-Cottbuser wissen Ron Petraß und Sebastian Thiele ihr Cottbus zu schätzen. Neben den großen Eindrücken auch die kleinen verborgenen Momente. Das Zu Hause-Gefühl, das Cottbus bietet. „Wir wollen einen neuen, innovativen Imagefilm für die Stadt Cottbus drehen.“ Eine Entdeckungsreise mit dem Blick in die Vergangenheit und dem Mut für die Zukunft, als Vision für Cottbus. Die Filmemacher haben ihr Handwerk genutzt, um etwas zurückzugeben.

Sommer ist Festivalzeit

Und einer holte das Festival-Feeling einfach nach Cottbus. Alexander Knappe vereint die Leidenschaft zur Musik, den Cottbusern und zum FC Energie Cottbus. Für das „Liebe Kennt Keine Liga“-open Air akquirierte er 2019 unzählige Sponsoren und Unterstützer. 4000 Leute feierten im Spreeauenpark für den FCE. Viele Künstler haben auf ihre Gage verzichtet. Knappe selbst hat Geld draufgelegt. Das Resultat – ein unglaubliches Gefühl ganz nach dem Motto des Abends „Eine Stadt. Ein Club. Alles für Energie“. Vor allem die 40.000 Euro die zusammengekommen sind. Die kompletten Einnahmen gingen an den Verein.

Erinnerungen bewahren

Das Menschenrechtszentrum Cottbus e.V., in der Bautzener Straße, ist wohl weltweit einzigartig. Denn ehemalige politische Häftlinge kauften im Jahr 2007 das Gefängnis – nicht um Menschen darin einzusperren, sondern um an das begangene Unrecht zu erinnern sowie über Menschenrechte zu sprechen und zu sensibilisieren. Es versteht sich als Ort der Begegnung und als gutes Beispiel, dass Recht über Unrecht siegt.

Die Mitglieder des Menschenrechtszentrums veranstalten u.a. Workshops und verschiedenste Projekte mit Schülerinnen und Schülern.

Drei Pokale, drei Titelträger - das heißt aber auch drei Mal ein Preisgeld in Höhe von 1.000 Euro. Neben WochenKurier und Radio Cottbus hat dafür auch die Cottbuser Firma Rotec Bürotechnik tief in die Tasche gegriffen und dieses für die Kategorie »Kultur/Sport« zur Verfügung gestellt. An welchen Verein, welche Einrichtung oder welches soziale Projekt die Sieger das Geld nun spenden, erfahren Sie in der kommenden Ausgabe.