CTK eröffnet Express Check-In

Erste Probedurchläufe in den vergangenen Wochen haben bereits gezeigt: die digitale Selbstaufnahme ist für Patienten aller Altersklassen geeignet. Als besonders komfortabel und hilfreich haben die Testpatienten das Fotografieren des Einweisungsscheins empfunden. In einem eigens eingerichteten Raum stehen nun Tablets zur Verfügung, an denen die Patienten in nur 5 einfachen Schritten selbstständig ihre Daten eingeben und verschiedene, zur Anmeldung erforderliche Fragen beantworten. Die ersten Probanden haben im Durchschnitt weniger als 15 Minuten für die eigenständige Anmeldung benötigt.

»Der große Vorteil für die Patienten: sie sparen nicht nur Wartezeit, sondern können mit dazu beitragen, den planmäßigen Beginn ihrer Behandlungen zu gewährleisten. Denn bei einem sehr hohen Patientenansturm z.B. zum Wochenbeginn konnten Wartezeiten bei der Anmeldung nicht immer vermieden werden », so Sebastian Scholl, Direktor IT und Digitalisierung am Carl-Thiem-Klinikum.

»Und bei uns im Klinikum sparen die Patienten dadurch nicht nur Zeit. Wir wissen – ein Krankenhausaufenthalt ist oft mit gewissen Ängsten verbunden, mit Anspannung. Und langes Warten an der Anmeldung war da in der Vergangenheit vielleicht nicht immer förderlich«, so CTK-Geschäftsführer Dr. Götz Brodermann. »Daher haben wir seit Monaten intensiv am Express Check-In gearbeitet, die Software wurde individuell bei uns im Haus konzipiert und entwickelt.« Der Express Check-In ist sowohl Teil der Digitalisierungsstrategie des Carl-Thiem-Klinikums als auch Teil des vom Bund geförderten Modellprojekts »Smart City«. Kommunen konnten sich für dieses Vorhaben bewerben, um digitale Projekte für ihre Bürger voranzutreiben. Cottbus wurde neben weiteren Städten in den Kreis der Modellkommunen aufgenommen und verwaltet nun eine Fördersumme von 15 Millionen Euro, die in sieben Handlungsfelder zur Finanzierung von Digitalisierungsprojekten fließen – ein Teil des Geldes geht in den Bereich Gesundheit, u.a. in den Express Check-In. In einem nächsten Schritt soll eine CTK-Check-In App eingeführt werden. Patienten können sich dann schon von zu Hause aus einchecken.