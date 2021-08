Branitzer Parkleiter wechselt nach Dresden

Write My Paper Reviews What makes My Homework Help the Leading Provider of Assignment Help in Accounting Subject. Accounting, often referred to as the business language is responsible for recording monetary transactions and directing management decisions of a company. Hier soll er nach eigenen Angaben ab 1. Oktober 2021 bei der Staatlichen Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen gGmbH die Leitung der Gartenabteilung mit 16 Anlagen und etwa 80 Mitarbeiter*innen übernehmen. Dazu gehören unter anderen Schloss und Park Pillnitz, der Barockgarten Großsedlitz, der Große Garten, der Zwinger, die Brühlschen Terrassen und die Moritzburg. »Der Wechsel kommt zu einem günstigen Zeitpunkt, kann ich mit meinem Branitzer Gärtnerteam bis dahin noch lang vorbereitete Projekte abschließen«, sagte der 1982 in Görlitz geborene Wecke.

Dazu gehören zum Beispiel die Restaurierung der Landpyramide, der Rehgarten, das Venusbeet am Pückler-Schloss und der Hermannsberg. Die mit 15 Metern höchste Parkerhebung am Schlangensee, die hinter der vorgehaltenen Hand auch als Pücklers vermeintlich dritte Erdpyramide gilt, sollte am 23. August nach zehnjähriger, behutsamer Restaurierung im Jubiläumsjahr »175 Jahre Branitzer Parklandschaft« bei einem Rundgang mit Stiftungsvorstand Dr. Stefan Körner, Parkleiter Dr. Ing. Claudius Wecke sowie am Bau beteiligten Mitarbeiter*innen besonders ins Blickfeld gerückt werden.

Jüngster Parkleiter Deutschlands

Die Verdienste von Claudius Wecke an der Mitgestaltung der Branitzer Parklandschaft sind erheblich. Bereits mit 25 Jahren übernahm er im Jahr 2008 als jüngster Parkleiter Deutschlands den Posten in Cottbus. Zuvor hatte er das Studium der Landschaftsarchitektur an der TU Dresden erfolgreich abgeschlossen und absolvierte danach ein Volontariat in der Gartenpflege bei der sächsischen Stiftung »Fürst-Pückler-Park Bad Muskau«.

Besondere Meriten verdiente sich der Träger der »Sonja-Bernadotte-Medaille« der Insel Mainau und das Mitglied des Präsidiums der Deutschen Gartenbau-Gesellschaft 1822 e.V. auch bei der Wiederbelebung der Branitzer Baumuniversität.

Trompeter und Schlagzeuger

Seine im Juni erfolgreich verteidigte Dissertation beschäftigte sich mit dem Thema »Von einer hochadligen Herrschaft zum öffentlichen Denkmal. Park und Schloss Branitz nach Fürst Pückler«. »Die Doktorarbeit schließt aus Branitzer Sicht eine elementare Forschungslücke in der Aufarbeitung der Geschichte der deutschen Schlösserverwaltungen«, hieß es in der fachlichen Einschätzung.

Trotz der vielen positiven Spuren, die Claudius Wecke in Branitz hinterlässt, wird sicher seine musikalische Seite als Trompeter und Schlagzeuger künftig vermisst werden. Das ehemalige Mitglied des Posaunenchores Horka und der Finalist des internationalen Schlagzeugwettbewerbs von 2006 sorgte vor zwei Jahren mit seinem älteren Bruder Conrad als Profimusiker für ein ungewöhnliches Konzert-Duo. Bei begeistert aufgenommenen Gastspielen mit »Aufgeweckten Gartenklängen« spielte Claudius Wecke in Gärtnerschürze das Schubkarrenschlagzeug und blies dazu auf einer Gartenschlauchtrompete.