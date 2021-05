Continue Reading for students in USA, Australia, UK, Singapore and many more countries. Students can grab this opportunity at the reasonable price Der 2. Cottbuser Kultursommer wird bunt und märchenhaft. Am 20. August, 20 Uhr, werden im Spreeauenpark als weiterer Show-Act »FAUN« zu erleben sein. Der Vorverkauf für diese Veranstaltung hat bereits begonnen.

FAUN entführen das Publikum auf eine musikalische Reise in eine vergangene Welt. Der Klang der mittelalterlichen Instrumente schwebt über archaischen Klanglandschaften. Gemeinsam mit einer einzigartigen Lichtshow verwandeln FAUN die Bühne in eine bezaubernde und mystische Anderswelt. Eine Welt, die man nicht mehr vergessen wird. Für die Bosse-Show am 19. August sind noch ein paar wenige Restkarten erhältlich.

Tickets gibt's an allen bekannten Vorverkaufsstellen.