1.000 CTK-Baby des Jahres geboren

Zusätzliche Impfaktionen in Cottbus

Cottbus. In Cottbus starten heute zusätzliche Impfaktionen. Mit einem Drive-In-Angebot stehen die Mitarbeiter der Johanniter-Unfallhilfe an ihrem Standort in der Schopenhauer Straße in Sachsendorf Impfwilligen zur Verfügung. Geimpft werden soll je nach Verfügbarkeit von Impfstoff bis einschließlich Freitag, 03. Dezember. Geöffnet ist von 08.00 bis 16.00 Uhr. Ein weiteres Angebot gibt es im Foyer der Stadthalle. Dort impft ein Team des Deutschen Roten Kreuzes. Geöffnet ist von Dienstag bis Freitag von 12.00 bis 20.00 Uhr. Es ist je nach Impfbereitschaft an beiden Standorten mit zum Teil erheblichen Wartezeiten und auch mit einem zwischenzeitlichen Impfstopp zu rechnen. Geimpft wird ohne vorherige Terminanmeldung. An beiden Standorten steht der Impfstoff Moderna zur Verfügung. Empfohlen wird der Impfstoff Moderna für Menschen in einem Alter von über 30 Jahren. Nicht empfohlen ist er nach aktuellem Stand der Wissenschaft für Schwangere. Diese beiden Gruppen sollten demnach darauf verzichten, sich anzustellen und mögliche Warteschlangen noch zu verlängern. In jedem Fall empfiehlt sich vor der Impfung eine Beratung durch einen Arzt. Für eine Impfung sind zwingend der Impfausweis und die Krankenversicherungskarte erforderlich. Des Weiteren wird nach jetzigem Stand am 07. Dezember die überregionale Impfstelle in der Messehalle in Betrieb gehen. Geplant sind derzeit insgesamt vier Impfstrecken. Für diese Impfstelle ist ein Terminmanagement vorbereitet worden, das fortlaufend ergänzt wird. So gibt es heute eine Hotline, die ab 10.00 Uhr freigeschaltet wird. Unter den Rufnummern 0355 7542-344 oder -345 können Termine für das Impfen in der überregionalen Impfstelle in der Messehalle vereinbart werden. Die Hotline ist täglich außer sonntags von 10.00 bis 18.00 Uhr besetzt. Wichtige Hinweise: Die Hotline ist mit Personal des DRK besetzt. Dieses ist nicht verantwortlich für politische Entscheidungen in Bund oder Land. Es wird um Geduld gebeten, da mit einem hohen Anruf-Aufkommen gerechnet wird. Auch beim Impfen in der Messehalle gilt zunächst, dass der Impfstoff von Moderna verabreicht wird. Ein Online-Terminbuchungsportal soll ab Anfang kommender Woche zur Verfügung stehen.

