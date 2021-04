Projekttagebuch informiert online Ã¼ber Planungsfortschritte

Bis die neuen Züge rollen und das Angebot für die zahlreichen Pendler verbessert werde, laufen umfangreiche Detailplanungen in insgesamt acht definierten Ausbaukorridoren sowie dem S-Bahn-Maßnahmenpaket, berichtet Katharina Jarolimek von der VBB Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH.

Auf dem Weg zum ersten Spatenstich würden die Projektteams einen Marathon an einzelnen Planungs- und Genehmigungsschritten vollziehen.

„Das neue Projekttagebuch schaut hinter die Kulissen und informiert über die Vielzahl von Zwischenschritten, die bereits umgesetzt werden konnten. Hierzu kommen Fachleute von allen ’i2030‘-Partnern zu Wort“, informiert Jarolimek.

Zu lesen gebe es schon jetzt Hintergrundberichte zum ersten „i2030“-Spatenstich in Berlin-Wilhelmsruh, dem Startpunkt der wieder in Betrieb gehenden Heidekrautbahn Stammstrecke, zur Förderzusage der EU für die Vorplanung im Korridor Berlin-Spandau – Nauen, zu den ersten Untersuchungsarbeiten an der Siemensbahn oder zu den laufenden Finanzierungsvereinbarungen für die kommenden Planungsschritte.

Mit diesem individuellen Einblick wollen die „i2030“-Partner die Öffentlichkeit einbinden, um damit mögliche Fragen schon in der frühen Planungsphase aufzugreifen. Die zentrale Botschaft dabei laute: Es gehe voran mit dem Schienenausbau für die Hauptstadtregion!

Hintergrund zum Projekt i2030:

Immer mehr Menschen würden in Berlin und im benachbarten Brandenburg leben und arbeiten – und würden dabei in Sachen Mobilität auf umweltfreundliches Bahnfahren setzen. Von der Verkehrswende hin zur Schiene würden Mensch und Natur profitieren.

Damit das Angebot im Schienenverkehr mit dem stetig wachsenden Mobilitätsbedürfnis einer steigenden Bevölkerungszahl Schritt halten könne, müsse sich auch die Schieneninfrastruktur in Berlin und Brandenburg weiterentwickeln.

Genau dazu würden die Länder Berlin und Brandenburg, die Deutsche Bahn und der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) im Projekt „i2030" zusammenkommen. Gemeinsam planen sie den Ausbau der Schieneninfrastruktur der kommenden Jahre in unserer Region. Das Ziel: Mehr und bessere Schienenverbindungen für die Menschen, die hier leben.

Im Projekt „i2030“ wurden mehrere Teilprojekte im Bahnnetz der Hauptstadtregion definiert, in denen Aus- und Neubaubedarf besteht.

• Hier der direkte Weg zum Projekttagebuch: projekttagebuch.i2030.de

• Mehr Informationen gibt es auf der Projektwebsite: www.i2030.de

(PM/VBB Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH)