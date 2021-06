LKW-Fahrverbot bald wieder in Kraft

Hire the Research Proposal Writing Stepsers to complete any assignment for you at 20% OFF. Get assignment help in finance, chemistry, statistics, economics and Die Ausnahmeregelung vom Fahrverbot an Sonn- und Feiertagen zum Transport aller Gütergruppen in Brandenburg trat am 20. März 2021 in Kraft. Sie gilt noch bis zum 30. Juni 2021. Schon zuvor hatte das Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung eine Ausnahmeregelung für den Transport von Waren des periodischen Bedarfs erlassen. Die Regelungen sollten während der Corona-Pandemie die Lieferketten aufrecht erhalten, um die Bevölkerung und die Wirtschaft ausreichend versorgen zu können.

dissertation job quitting 1979 Write My Law Essay research paper consumer buying behaviour process how to outline master thesis Verlängert wird hingegen die Ausnahmegenehmigung für die Belieferung von Corona-lmpfstellen. Damit sind vom Fahrverbot an Sonn- und Feiertagen weiterhin LKW ausgenommen, die Impfstoffe gegen COVID-19 transportieren. Diese Ausnahmeregelung gilt bis zum 31. Dezember 2021.