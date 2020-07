Dr. Gesine Grande zur BTU-Präsidentin gewählt

Prof. Dr.-Ing. Ingolf Petrick, Senatsvorsitzender, sagt: „Wir freuen uns, dass wir als Universität diesen entscheidenden Schritt auf dem Weg zur Besetzung des wichtigen Präsidentenamtes so schnell vollziehen konnten. Nun hoffen wir, dass sich die designierte Präsidentin und das Ministerium beziehungsweise die Landesregierung baldmöglichst einig werden.“

Chancen sind riesig

Prof. Dr. Gesine Grande, die bereits das Amt als Rektorin der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig von 2014 bis 2019 inne hatte, hatte sich am 9. Juli 2020 in einem hochschulöffentlichen Anhörungsverfahren den Hochschulangehörigen der BTU vorgestellt. Sie sagt zu ihrer Wahl: „Ich danke allen Senatsmitgliedern, die mir heute mit ihrer Wahlentscheidung das Vertrauen ausgesprochen haben. Jetzt gilt es, gemeinsam mit allen Mitgliedern der BTU, mit unseren Partnern und Unterstützern, mit der Politik, der Region und der Wirtschaft die Universität ein großes Stück voranzubringen. Die Chancen sind riesig, wenn wir eine Vision und eine nachhaltige Strategie für die Zukunft der BTU haben. Ich freue mich auf die Herausforderung und auf die gemeinsame Arbeit.“

Zur Person



Gesine Grande wurde 1964 in Leipzig geboren und studierte dort Psychologie. Sie hat einen erwachsenen Sohn.

Lebenslauf

• Akademische Ausbildung

Prof. Gesine Grande studierte von 1983-1988 Psychologie an der Universität Leipzig, hat 1997 an der Universität Bielefeld ihre Promotion mit summa cum laude als „Doctor of Public Health“ abgeschlossen und wurde 2012 an der Medizinischen Fakultät der Universität Leipzig habilitiert.

• Akademische Laufbahn

Gesine Grande begann ihre akademische Berufstätigkeit 1988 als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universitäts-Frauenklinik in Leipzig. Zwischen 1991 und 2003 war sie in verschiedenen Forschungsprojekten an den Universitäten Essen und Bielefeld und ab 1997 als wissenschaftliche Assistentin (C1) in der AG Sozialepidemiologie und Gesundheitssystemgestaltung an der Fakultät für Gesundheitswissenschaften bei Prof. Bernhard Badura beschäftigt. 2003 erfolgte der Ruf auf eine Professur für Psychologie an der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (HTWK Leipzig). Während ihrer Zeit als Professorin an der HTWK Leipzig hat Gesine Grande eine interdisziplinäre Forschungsgruppe aufgebaut, aus der acht erfolgreich abgeschlossene Promotionen hervorgingen und durch die mehr als fünf Millionen Euro Drittmittel eingeworben wurden. Zum 1.1.2014 wechselte sie an die Universität Bremen, wo sie die W3-Eckprofessur „Evidenzbasierte Gesundheitsförderung“ übernahm. Im gleichen Jahr setzte sich Prof. Grande im Rektorwahlverfahren an der HTWK Leipzig erfolgreich durch und trat zum 1.10.2014 ihre fünfjährige Amtszeit als Rektorin an.

• Amtszeit als Rektorin der HTWK Leipzig

In ihrer Amtszeit als Rektorin an der HTWK Leipzig (2014-2019) wurde eine hochschulweite zukunftsorientierte Strukturreform initiiert und umgesetzt. Die Einrichtung der bundesweit einmaligen Stiftungsfakultät „Digitale Transformation“, gefördert von der Deutschen Telekom AG, war einer ihrer größten Erfolge. Die Hochschule profilierte sich auch wissenschaftlich stark, sichtbar in Drittmittelrekorden, dem Einwerben von Stiftungsprofessuren und gemeinsamen Berufungen mit der Fraunhofer-Gesellschaft und mit der Akademie der Wissenschaften. Trotz des stark ausgeprägten ingenieurwissenschaftlichen Profils wuchsen die Studienbewerberzahlen entgegen dem bundesweiten Trend.

• Erfahrungen im Hochschul- und Forschungsmanagement

Prof. Gesine Grande verfügt über exzellente Netzwerke und Erfahrungen im Forschungs- und Hochschulmanagement. Sie war Präsidiumsmitglied verschiedener wissenschaftlicher Fachgesellschaften und ist regelmäßig als Gutachterin nationaler und internationaler Forschungsschwerpunkte aktiv. In ihrer Zeit als Rektorin war sie Sprecherin der sächsischen HAW und stellvertretende Vorsitzende der sächsischen Landesrektorenkonferenz. Sie wurde als Mitglied in die HRK-Arbeitsgruppe „Novellierung der HRK-Ordnung“ und in die ständige „Kommission für Forschung und wissenschaftlichen Nachwuchs“ der HRK gewählt. Als wissenschaftliche Leiterin des Graduiertenzentrums der HTWK Leipzig hat sie den Aufbau einer strukturierten Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses an der Hochschule geprägt und zu einem bundesweiten Vorbild gemacht. Sie engagiert sich darüber hinaus für wichtige gesellschaftliche Herausforderungen, zum Beispiel im Beirat Nachhaltiges Leipzig und im Klimabeirat der Stadt Leipzig.

(PM/BTU Cottbus-Senftenberg)