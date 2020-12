Brandenburg setzt Sonn- und Feiertagsfahrverbot fÃ¼r Lkw aus

Entsprechenden Erlasse habe das brandenburgische Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung jetzt herausgegeben. Die Ausnahmeregelung für den Einzelhandel gelte zunächst bis zum 31. Januar 2021. Die Impfstoffzentren könnten bis zum 30. Juni 2021 auch sonn- und feiertags beliefert werden.

Der Landesbetrieb Straßenwesen und die zuständigen unteren Straßenverkehrsbehörden seien über die Allgemeine Ausnahmegenehmigung informiert worden. Das brandenburgische Innenministerium wurde gebeten, die Polizei zu unterrichten, informiert Katharina Burkardt. Dasselbe gelte für das Bundesamt für Güterverkehr. Auf diese Weise sollen überflüssige Kontrollen vermieden werden.

Hintergrund:

Effiziente Lieferketten seien die Grundlage, um die Bevölkerung und die Wirtschaft ausreichend beliefern zu können. Daher habe das Land Brandenburg eine generelle Ausnahmegenehmigung zur Aussetzung des Sonn- und Feiertagsfahrverbotes erteilt. Diese gelte auch für Leerfahrten. Soweit bei Beförderungen in andere Länder eine Ausnahmegenehmigung erforderlich sei, müsse diese jeweils dort eingeholt werden.

