Tag der offenen Tür – diesmal etwas anders

Pirna. Nicht alles ist abgesagt! Die Oberschule und das Berufliche Gymnasium des Evangelischen Schulzentrums Pirna öffnen am Freitag, 15. Januar von 16 bis 19 Uhr, zumindest online ihre Türen, um interessierten Schülern und Eltern einen Einblick in die Räume und das Lernen in den beiden Schularten zu bieten. So soll trotz der aktuellen Schulschließungen ein bisschen Schulhausatmosphäre und die Möglichkeit zum Austausch geschaffen werden. Wer dabei sein möchte, meldet sich bis Donnerstag, 14. Januar, telefonisch unter 03501/790455 oder per Mail os@eva-pirna.de an und erhält dann einen Zugangslink zu den virtuellen Räumen der Schule. Über eine Videokonferenz ist es möglich, mit Lehrern der Schule ins Gespräch zu kommen und alle Fragen rund um die Anmeldung, das Aufnahmeverfahren sowie zu den Unterrichtsfächern ab Klasse 5 bzw. 11 zu stellen. Da die Anmeldefrist für das Berufliche Gymnasium mit der Fachrichtung Gesundheit und Sozialwesen erst am 31. März erreicht ist, wird dieses Online-Angebot für die Oberstufe in den nächsten Wochen regelmäßig angeboten. Weitere Informationen sind hier zu finden: https://www.eva-pirna.de/ (pm/Berufliches Gymnasium am Evangelischen Schulzentrum Pirna)