Graupaer Radler auf großer Tour

Fünf Pedalritter aus Graupa radelten Anfang Juli 2019 über knapp 800 km in die Partnergemeinde Baienfurt (Oberschwaben, Landkreis Ravensburg in Baden-Württemberg). Am 7. Februar nun berichtet Elektromeister Maik Hoffmann (52), der sich im Verein Pro Graupa engagiert und mitfuhr, in der Cafeteria der Grundschule von der „Tour de Baienfurt“. Beginn ist um 19 Uhr. Hoffmann zeigt Fotos und Videos von den Freuden und Leiden der Radtour, die drei über 60-jährige Graupaer mit E Bikes bewältigten und die anderen beiden aber mit normalen Tourenrädern. Nach einer Woche kamen sie in den 7.000-Einwohner-Ort, pünktlich zum Marktplatzfest an.

Der Anstoß für das Unterfangen kam vom Bürgermeister der Gemeinde Baienfurt Günter A. Binder. Der hatte mit anderen Radfahrbegeisterten all seine Partnerstädte schon mit dem Rad besucht. So war er im Juni 2015 über 774 Kilometer von Baienfurt nach Graupa gestrampelt, um die 25-jährige Städtepartnerschaft mit dem Pirnaer Ortsteil Graupa zu feiern. Gleichzeitig warben die Baienfurter auf ihrer Tour damals für die „José Carreras-Leukämie Stiftung“. An Zwischenhalten wie Merching, Altessingen, Kirchenthurmbach, Branderbisdorf oder Grünbach sammelten sie Spenden für die José Carreras-Stiftung, um auf diese Weise für den Kampf gegen die Krankheit beizutragen.

Beim Baienfurter Marktplatzfestes 2017 hoffte der sportliche Baienfurter Bürgermeister, dass sich vielleicht auch einmal Radler aus einer Partnerstadt die Radtour nach Baienfurt zutrauen. Zwei Jahre später nahmen nun die Graupaer das Abenteuer in Angriff und sind verständlicherweise sehr stolz darauf, denn diese Tour war auch Beispiel für eine gelebte lebendige Städtepartnerschaft. (caw/df)