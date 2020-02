Zerstörung von Bäumen kostet Steuerzahler 7.000 Euro

Lieblinge im Nachwuchssport gesucht

Pirna. Welche jungen Erfolgsathleten des Jahres 2019 stehen im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge in der Gunst am Höchsten? Das will die Sportjugend im Kreissportbund (KSB) bis zum 29. Februar mit einem Voting herausfinden. Sportaffine können bis dahin in drei Kategorien ihre Stimme abgeben. Das ist über die Internetseite der Sportjugend www.ksb-sportjugend.net/voting/ oder per Abstimmungskarte, die in der Geschäftsstelle des Kreissportbundes in Pirna (Gartenstraße 24) sowie bei Vereinen oder Partnern der Sportjugend ausliegen, möglich. Die Formulare gilt es auszufüllen und abzugeben oder auch per Email an info@ksb-sportjugend.net zu senden. Zur Auswahl stehen sieben Mädchen bzw. junge Frauen, zehn Jungen bzw. junge Männer sowie elf Mannschaften mit Sportlern im Alter von zehn bis maximal 17 Jahren. Die Nachwuchstalente wurden aufgrund ihrer Erfolge für die Jugendsportler-Ehrung von ihren Vereinen vorgeschlagen. Sie haben im Vorjahr bei mindestens einer Regional-, Landes-, Mittel- bzw. Ostdeutschen oder Deutschen Meisterschaft einen Podestplatz oder gar den Titel erkämpft, erklärt Sportjugendkoordinatorin Lisa Wunderlich. Alle insgesamt 133 Nominierten rückt die Sportjugend am 13. März dann bei einer großen Gala im Filmpalast Pirna ins Rampenlicht.

