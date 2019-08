Wohin am Wochenende?

Lichtenhain bei Sebnitz: Dahlienblüten sind eine Augenweide. Schon gar wenn gut 12.000 Blumen als exzellent gestaltete Motive auf geschmückten Pferdewagen durch den Sebnitzer Ortsteil Lichtenhain rollen. Das farbenfrohe Ereignis ist am 1. September der Höhepunkt des Lichtenhainer Blumenfestes. 14 Uhr beginnt der Festumzug unter dem Motto „Erlebnis Natur“ (Eintritt: 3,00 Euro). Das Lichtenhainer Blumenfest geht bereits am Freitag los. Infos hier.

Königstein: 640 Jahre alt wird man nicht jedes Jahr, deshalb lädt die Festungsstadt zur großen Party ein. Ein buntes Familienfest erwartet die Besucher bis 1. September in der Königsteiner Innenstadt. Ein Höhepunkt ist am 31. August, 14 Uhr, ein Umzug mit dem „Fanfarenzug Döbra“ und den „Elbscheechen“, sowie Königsteiner Vereinen und Freunden sowie am 1. September, 15 Uhr, ein Unterhaltungsprogramm mit „Bernd, die Stimme“. Das Programm steht hier.

In Lohsdorf bei Hohnstein steigt am 31. August und 1. September das Bahnhofsfest. Wie man hört soll auch ein neuer Abschnitt der Schwarzbachbahn freigegeben werden. Außerdem: Livemusik, Dampfzugfahrten, Bastelecke, Hüpfburg u.v.m.. Das volle Programm.

Einen Abschied nicht auf Raten, sondern im Kurort Rathen gibt es am 31. August. Das Saisonende der Felsenbühne und die geplante zweijährige Umbaupause im Naturtheater wird am Samstag mit einem Fest gefeiert. Von 12 bis 14 Uhr wartet eine Spielstraße mit zwölf wundersamen Spielstationen (u.a. Schrott schneiden, Wachskugeln gießen, Lebkuchen naschen) vorwiegend auf Kinder. Ab 15 Uhr wird letztmalig Winnetou I. gezeigt. Außerdem steigt ein Straßenfest für Jung und Alt im Kurort. Von 18.30 bis 22 Uhr werden in der Elbarena (linke Elbseite) Kostüme aus Vorstellungen versteigert. Ein Abendprogramm ist auch geplant.

In Pirna öffnet das DRK am Sonnabend zwischen 13 und 17 Uhr sein Zentrum an der Liebstädter Straße 4 b. Die Rotkreuzler bieten der Öffentlichkeit viel Wissenswertes. Historische und moderne Fahrzeuge, Medizingeräte etc. können beispielsweise besichtigt werden. Zahlreiche Mitmachangebote und Spaß für die ganze Familie sind vorbereitet. Die Retter zeigen 15 Uhr bei einer großen Übungsschau ihre Technik, so die vom Rettungsdienst und auch der Feuerwehr. Außerdem wollen die DRK Wasserrettung und die DRK Bergwacht, das Kriseninterventionsteam und das Jugendrotkreuz, der Sanitätsdienst und das Kreisauskunftsbüro sich präsentieren. Die Teddyklinik hat auch geöffnet.

Ganz ohne Plastik kommt der "23. Naturmarkt Sächsische Schweiz" am 1. September, ab 9 Uhr, in Stadt Wehlen (Marktplatz) aus. An fast 60 Ständen gibt es zahlreiche regionale Produkte und kulinarische Leckereien zu entdecken. Außerdem sorgt gänztägig ein buntes Programm mit Musik, Kinderbetreuung, Tierschau, Ponyreiten, einer Ausstellung in der Radfahrerkirche und dem Gaukler Sacco für gute Laune. Von 10 bis 12 Uhr gibt‘s unter dem Motto »Der Imker lüftet den Schleier« einen Lehrbienenstand für Interessierte am Hausberg, um 14 Uhr startet eine Führung durch den Pflanzengarten/Heimatmuseum ab Torbogenhaus und zum krönenden Abschluss sorgen ab 17.30 Uhr Thomas Stelzer & friends auf der Marktbühne für Stimmung.

Auch für Sportfreunde hält das Wochenende etwas parat. Freizeitradfahrer und ambitionierte Radsportler sind am 1. September zur Altenberger Radtour (ARTOUR) eingeladen. Es werden Strecken von 20 bis 100 km angeboten. Wer gut im Saft steht, kann sogar die Bobbahn hochradeln. Start ist bei Fahrrad XXL in Nickern. Das müsst ihr wissen.

Lieber wandern? Kein Problem! Der Sächsische Bergsteigerbund lädt am 31. August zur 38. Volkssportwanderung »Sebnitzer Zuckerkuchentour« ein. Es kann zwischen drei Strecken gewählt werden – 11, 16 und 22 Kilometer. Start- und Zielort ist das Freibad Hertigswalde.

Und sonst so?

Zum diesjährigen Bergsingen im »Schwedenpark« der Schweizermühle (Rosenthal-Bielatal) am 1. September, 15 bis 17 Uhr, werden der »Sächsische Schweiz Männerchor« sowie ein Frauenchor aus Tschechien erwartet.

Das Waldbad Polenz (Neustadt/Sa.) lockt am 31. August, ab 18 Uhr zum 9. WaldBadRock Open Air. Auf zwei Bühnen spielen vier Bands Musik von Alternative über Hardrock bis Bluesrock.

Die Freiwillige Feuerwehr Kesselsdorf feiert 112 (Jahre) Retten – Bergen – Schützen – Löschen. Deshalb gibt‘s am 31. August, ab 10 Uhr, auf dem Alten Bolzplatz in Kesselsdorf ein buntes Programm mit Hüpfburg, Technikschau, Löschangriff, Großfeldschach, Vogelschießen und mehr.