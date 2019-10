Wie das Elbe-Mosaik nach Pirna kam

1719: Party non-stop!

Zabeltitz. Fe­rienspaß für Königskin­der ist eine gemeinsame Aktion von mehr als 30 Schlössern, Burgen und Gärten im Schlösserland Sachsen und findet jedes Jahr in den sächsischen Herbstferien statt. In die­sem Jahr vom 12. bis zum 27. Oktober. Sonderaktionen, Veranstaltungen, Führun­gen oder auch Ausstellun­gen speziell für Familien und Kinder laden in die­ser Zeit ins Schlösserland Sachsen. In diesem Jahr steht der Ferienspaß unter dem Motto: »1719: Party non-stop!« Im Mittelpunkt steht die »Jahrhunderthochzeit« von 1719, ein Spektakel, das August der Starke für seinen Sohn und die öster­reichische Kaisertochter Maria Josepha inszenierte. Über einen Monat lang veranstaltete er das größte Fest, das es in Sachsen je gab. Stempel-Aktion »Samm­le Kronen, feiere mit und werde Königskind! «Und so funktioniert es: Besucht unsere Veran­staltungen in den Herbst­ferien überall im Schlös­serland Sachsen! Besorgt Euch vor Ort den Stem­pelpass »Meine Schlösser­land-Kronen«, lasst Euch an der Kasse gleich einen Stempel und ein Passwort geben. Sammelt bis zu drei Passwörter, und besucht uns unter ferienspass.schloesserland-sachsen.de Gebt die Passwörter ein und werdet Königskinder vom Schlösserland Sach­sen in Bronze, Silber oder Gold! Im Barockgarten Zabel­titz nimmt die Kurfürstin Hedwig die Kinder mit auf eine Reise in die Ver­gangenheit. Bei einem Rundgang durch den Ba­rockgarten erfahren alle Gäste, wie die »hohen Herrschaften« im Garten und im Palais feierten. Sie bekommen Einblick in die Gestaltung der Festtafeln und der Kleidung sowie weiterhin in die Art und Weise der Spiele mit wel­chen sich die Herrschaft vergnügte. Anschließend erfahren die Kinder im Bauernmuseum wie die »einfachen Leute« Hoch­zeit feierten und die Fest­tage begingen. Mit der Mu­seumspädagogin können die Kinder bei Mitmachak­tionen ihre Kreativität zei­gen. Treffpunkt ist jeweils am 16. und 17. Oktober um 10 Uhr am Palais. Anmeldung bis 14. Oktober in der Zabeltitz-Information: 03522/ 304-277 zabeltitz@stadt.gros­senhain.de