Verteilung Abfallkalender und TourenÃ¤nderung fÃ¼r Gelbe Tonne

Im Juni 2020 wurde in der Verbandsversammlung des Zweckverbands Abfallwirtschaft Oberes Elbtal (ZAOE) beschlossen, den Abfallkalender 2021 nur in den Rathäusern zur Abholung bzw. online (www.zaoe.de/abfallbeseitigung/auswahl) bereit zu stellen. Da eine Selbstabholung aufgrund der aktuellen Infektionslage jedoch nicht vertretbar ist, hat sich der Verbandsvorsitzende Landrat Michael Geisler entschieden, die Abfallkalender auch für 2021 direkt an alle Haushalte im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge zu verteilen. In der Region Sächsische Schweiz erfolgt die Verteilung im Zeitraum vom 30. Januar bis 6. Februar, im Osterzgebirge zwischen 13. und 20. Februar.

Außerdem erfolgte eine Überarbeitung der Leerungstermine für die Gelbe Tonne in der Region Osterzgebirge, da die Firma Kühl Entsorgung (Heidenau) anstelle der Firma Becker Umweltdienste (Chemnitz) hier nun auch die Gelben Tonnen leeren wird. Die Änderungen wurden in den Kalender eingearbeitet.

Wer Fragen zum Thema Gelbe Tonne hat, kann sich an die Firma Kühl (Tel. 0800/4020040, kuehl.heidenau@kuehl-gruppe.de) wenden.