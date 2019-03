Tief "Eberhard" wütete in Pirna

Füchse-Coach ist "Trainer des Jahres"

Weißwasser/O.L.. Wie bereits in der Saison 2016/2017 stellen die Lausitzer Füchse den besten Trainer des Jahres. Corey Neilson übernahm am 1. August 2018 die Mannschaft aus Weißwasser. Nach den Playdowns in der vergangenen Saison, gelang es Neilson in der laufenden Spielzeit mit der Mannschaft direkt in die Playoffs einzuziehen. Dabei kassierten die Weißwasseraner die zweitwenigsten Niederlagen in der regulären Spielzeit. An der Abstimmung für die Akteure des Jahres nahmen neben den Trainern der 14 DEL2-Clubs auch die Kapitäne aller Teams, die DEL2, SpradeTV und das Fachmagazin Eishockey NEWS teil. Der "Spieler des Jahres" wurde Matt McKnight von den Bietigheim Steelers. Die Laudatio für dieses Ehrung vor sämtlichen Führungspersönlichkeiten der DEL und einigen Geschäftsführern der DEL2, hielt der Geschäftsführer der Lausitzer Füchse, Dirk Rohrbach. Alle weiteren Infos zu den Preisträgern gibt's >>HIER<<Wie bereits in der Saison 2016/2017 stellen die Lausitzer Füchse den besten Trainer des Jahres.

