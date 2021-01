TÃ¤glich mit dem Dampfzug

If you tagged us, please Essay Review Service online then we take it seriously and do your project efficiently within no time as well as low price. Von Freital-Hainsberg aus startet die Weißeritztalbahn, Deutschlands dienstälteste Schmalspurbahn, mehrmals täglich mit ihren Dampfzügen ins Osterzgebirge. Die Stadt Freital weist gemeinsam mit der Sächsischen Dampfeisenbahngesellschaft mbH (SDG) als Betreiber nun noch deutlicher auf dieses Highlight hin. Dazu wurde eine große Werbetafel an der Dresdner Straße, direkt gegenüber vom Bahnhof Hainsberg, enthüllt. »Die Bahn hat einen hohen Stellenwert in der Region, sowohl für die Einwohner als auch für die Touristen«, so Oberbürgermeister Uwe Umberg.

Maßgeblich initiiert und begleitet wurde das Vorhaben vom Projektmanager Weißeritztal, Mario Bielig, im Rahmen des LEADER-Projektes »Aktivierung touristischer Potenziale entlang der Weißeritztalbahn von Freital bis Altenberg« und von der Abteilung Stadt- und Tourismusmarketing der Stadt Freital. Beauftragt mit der Ausführung wurden das Freitaler Ingenieursbüro Andreas Fischer und die Freitaler Firma Werbe Rupprecht.