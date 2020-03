Spatenstich für neuen Nahversorgungsmarkt

In der Krise helfen sich die Menschen

Sachsen. „Hilfe in Zeiten von Corona" steht groß auf dem Flyer. Einkäufe, Transportdienste, Kinderbetreuung, Nachhilfe und Tiersitting werden angeboten. Alles ehrenamtlich und ohne dass dafür eine Gegenleistung erwartet wird. Solche Angebote findet man derzeit viele. Auf Facebook gibt es einzelne Gruppen, die gezielt in ihrem Ort oder ihrer Region Hilfe anbieten. Mal heißen sie Corona-Hilfe, mal Nachbarschaftshilfe, das Ziel ist das gleiche. Helfer können sich melden, bei der Görlitzer Gruppe geht das beispielsweise über eine online verfügbare Liste aber auch per Mail oder Telefon, und werden dann an die Menschen vermittelt, die Hilfe brauchen. Die Görlitzer Gruppe gibt es seit vergangener Woche. „Ich wusste ja, dass ich meinen Laden irgendwann zu machen muss", sagt Jana Krauß, die in Görlitz das Art Goreliz (Buchhandlung und Antiquariat) betreibt. "Also wollte ich die freie Zeit nutzen und helfen." Sie postete die Idee auf Facebook, fand mit Caro Renner und Mathias Fröck sofort Mitstreiter und die Corona-Hilfe Görlitz war geboren. „Es ist Wahnsinn, wie viele Helfer sich schon gemeldet haben", sagt Krauß. 78 waren es Donnerstagmittag. Jetzt muss die Info nur noch zu den Menschen, die Hilfe brauchen. Zeitungen berichten, Flyer werden gedruckt und verteilt. Und auch die Hilfe läuft langsam an. „Der erste Anruf kam schon, ich vermute, dass das in den kommenden Tagen stark zunehmen wird", sagt Jana Krauß. Sie ist es, die die Hilfeanfragen per Mail und Telefon entgegennimmt. Wenn Sie selbst Hilfe benötigen, erreichen Sie die Gruppen wie folgt: Corona-Hilfe Görlitz Jana Krauß: 0157/71179726 Corona-hilfe-goerlitz@gmx.net Nachbarschaftshilfe Oderwitz 0178/1284090 (8 bis 18 Uhr) oderwitz.hilfe@gmail.com Nachbarschaftshilfe Löbau Einkäufe und Erledigungen: Christoph Adler: 0172/5297159 Jörg Krause: 0177/8532856 Mendy Wendt: 0173/4005382 Gesprächsangebote am Telefon vermittelt Pfarrerin Elisabeth Süßmitt unter 0176/23611385 Nachbarschaftshilfe Hirschfelde, Drausendorf, Rosenthal Alexander Sterz: 01520/9844486 Nachbarschaftshilfe Königsbrück Menschen, die helfen wollen, werden gelistet und dann bei Bedarf an Hilfesuchende weitervermittelt. Wer helfen will oder Hilfe braucht, kann sich bei der Stadtverwaltung Königsbrück unter 035795/3880 oder E-Mail stadt@koenigsbrueck.de melden. Diese Liste hat natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Wir versuchen, weitere Hilfsangebote, die an uns herangetragen werden, so schnell wie möglich zu ergänzen.

