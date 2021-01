Nicht mehr sicher: BrÃ¼cke gesperrt

So that students dont have to think that I have to Electronic Resume myself only and they have to find dissertations online. Aufgrund massiver Verschlechterung des baulichen Zustands der Brücke über die Biela im Abschnitt der Kreisstraße 8741 zwischen Rosenthal und der Schweizermühle ist der Streckenabschnitt seit Anfang der Woche gesperrt. Eine Untersuchung Ende 2020 hatte ergeben, dass die Standsicherheit der Gewölbebrücke von 1860 nicht mehr gegeben ist. Lediglich Fußgänger und Radfahrer dürfen sie weiterhin nutzen. Die ausgeschilderte Umleitung führt in Richtung Schweizermühle – Ottomühle über die Königsteiner Straße (K8747) durch die Ortslage Rosenthal zur Schweizermühle.

Der Landkreis will die Planung eines Ersatzneubaus in Auftrag geben, die Realisierung ist jedoch abhängig von den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln. Der Zeitpunkt für den Bau der Brücke kann deshalb noch nicht benannt werden.