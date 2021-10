Neuer Parkplatz fÃ¼r Touristen

Our Best Rated Resume Writing Services is second to none. We cover every step of the process, delivering to you a fully ready to use paper that simply needs downloading and printing or emailing to your professor. Help with Dissertation Writing. When you use Academized, there is no need for you to lift a finger. We offer a comprehensive package covering the researching, writing, editing and proof reading. You will receive your full paper including your thesis, introduction, main section, counter An der Burgker Straße sind nach sechsmonatiger Bauzeit die Arbeiten für den neuen touristischen Parkplatz abgeschlossen. Damit stehen ab sofort 113 PKW- und drei Bus-Stellplätze zur Verfügung. Die Anbindung ans Schloss erfolgt als fußläufige Verbindung zur nördlich gelegenen Straße Altburgk. Dort besteht jetzt auch die Möglichkeit, Fahrräder an neun neu gebauten Lehnbügeln abzustellen.

Neben einer Zu- und Ausfahrt von der Burgker Straße wurden auch Kanäle gebaut sowie eine öffentliche Beleuchtung installiert. Alle Fahrbahnen auf dem Platz sind in Asphaltbauweise, die Pkw-Stellplätze in Öko-Pflaster und Gehwege in Betonpflaster hergestellt. Für den Bau eines kleinen Sanitärgebäudes wurde Platz freigehalten und Anschlüsse vorbereitet. Der Landschaftsbau mit 29 Bäumen, 180 Sträuchern und weiteren Pflanzungen wird jahreszeitgemäß noch im Herbst dieses Jahres ausgeführt.

Die Kosten liegen bei rund 700.000 Euro. Der Auftrag wurde von der Freitaler Baufirma Arndt Brühl GmbH ausgeführt. Mitfinanziert wird das Vorhaben maßgeblich aus Zuwendungen im Rahmen der „Förderung von Vorhaben zur Verbesserung der wirtschaftsnahen Infrastruktur" vom Freistaat Sachsen.

Schloss Burgk ist bereits heute mit den Ausstellungen, dem Besucherbergwerk, den Sälen, dem Schlosscafé, dem bergmännischen Spielplatz und den zahlreichen Veranstaltungen ein attraktiver Ausflugsort. Die dort beheimateten Städtischen Sammlungen Freital gehören zu den größten und bedeutendsten nichtstaatlichen Museumskomplexen im Freistaat Sachsen. Die Bekanntheit und Beliebtheit des Schlosses Burgk ist in den letzten Jahren stetig gewachsen.

„Wir wollen dieses Potenzial noch stärker nutzen und perspektivisch weitere Angebote etablieren und das Schlossareal auch baulich weiterentwickeln. Dem folgend muss auch die Infrastruktur angepasst werden. Adäquate und ausreichende Parkmöglichkeiten sowie eine barrierefreie Zugänglichkeit vom Parkplatz zum Schlossareal zu schaffen sind ein wesentlicher Bestandteil dieser Gesamtentwicklung. Mit dem Parkplatzbau ist nun ein weiterer Schritt realisiert“, sagt Oberbürgermeister Uwe Rumberg.