Lok unterliegt knapp in Plauen

In der S-Bahn: Illegale Pyrotechnik

Bad Schandau. Am Samstag haben Beamte der Bundespolizei bei Kontrollen in Bad Schandau eine Vielzahl an verbotenen Feuerwerkskörpern sichergestellt.Wie die Bundespolizeiinspektion Berggießhübel mitteilte, wurden im Bereich des Bahnhofs Bad Schandau in der S1 zwei 15-jährige Deutsche kontrolliert, welche insgesamt 104 Feuerwerkskörper bei sich hatten. Wenig später wurden die Einsatzkräfte der…