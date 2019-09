Lok kassiert erste Saisonniederlage

Sexuelle Belästigung – Geschädigte gesucht!

Dresden. Bereits am Freitag, 16. August, kam es im Rahmen des Stadtfestes auf dem Theaterplatz zur Belästigung mindestens zweier junger Frauen oder Mädchen. Eine der Geschädigten meldete sich bei der Security und gab an von einem Mann umarmt worden zu sein. Dieser Mann (24) ist kurz danach vom Sicherheitsdienst erneut beobachtet worden, als er eine weitere junge Frau umarmte. Die Polizei wurde verständigt, die Personalien des 24-jährigen Deutschen aufgenommen und er wurde des Festes verwiesen. Die Polizei sucht Frauen oder Mädchen, die von dem Mann belästigt wurden. Diese oder Zeugen zu den Vorfällen melden sich bitte bei der Polizeidirektion Dresden unter (0351) 483 22 33. (lr)Bereits am Freitag, 16. August, kam es im Rahmen des Stadtfestes auf dem Theaterplatz zur Belästigung mindestens zweier junger Frauen oder Mädchen. Eine der Geschädigten meldete sich bei der Security und gab an von einem Mann umarmt worden zu sein.…