Kinderabendrennen am 20. September

Zwei Corona-Fälle an Oberschule

Dresden. An der 62. Oberschule „Friedrich Schiller" in Loschwitz gab es am Dienstag, 15. September, in einer sechsten und einer siebenten Klasse jeweils einen positiven Corona-Nachweis. Zwischen den beiden Fällen besteht ein Zusammenhang. Das Gesundheitsamt geht den Fällen nach und ermittelt die Kontaktpersonen. Die Schule ist informiert. Die Eltern wurden informiert. Für die betroffenen Personen wird eine Quarantäne bis 28. September ausgesprochen. Mit diesem neuen Fall gibt es seit Beginn des neuen Schuljahres am 31. August insgesamt sechs Corona-Fälle an fünf Dresdner Schulen. (pm/Landeshauptstadt Dresden)