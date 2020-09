Kampf gegen den Borkenkäfer

Grünes Geschenk

Mohorn. Am 1. September feierte die Grundschule in Mohorn ihr 50-jähriges Jubiläum und wurde dafür von Landrat Michael Geisler beschenkt. Mehr als 100 Schülerinnen und Schüler feierten unter großem Applaus den Schul-Gründungstag. Waren in den 70er und 80er Jahren dort noch die Klassen eins bis zehn unterrichtet worden, sind es seit den 90ern nur noch die Grundschüler bis Klasse vier. Über die letzten 50 Jahre sind viele Schüler in dieser Schule herangewachsen. Aber jetzt sind sie an der Reihe, etwas wachsen zu lassen. Landrat Michael Geisler überreichte den Jugendlichen nämlich ein Hochbeet, in dem sie nun Pflanzen pflegen können. Die Idee für dieses Beet stammt von den Schülern selbst, haben sie doch den landkreisweiten Bastelwettbewerb beim »Tag der Ausbildung« 2019 zum Thema »So sieht unser schönstes Gartenbeet aus« gewonnen. Die Herstellung des Hochbeetes übernahmen noch im selben Jahr die Kreishandwerkerschaft Südsachsen und die Tischlerinnung Sächsische Schweiz-Osterzgebirge. Die Bepflanzung des Beetes mit Kräutern erfolgte durch den Gartenbaubetrieb Grünwerk Welde. »Das Hochbeet ist aber nicht nur eine schöne Aktion, sondern wir verschenken damit auch eine Partnerschaft, die den Schülerinnen und Schülern der Grundschule Mohorn Einblick in die Arbeit dieses Gartenbaubetriebs gibt« so Landrat Michael Geisler. Sollten die Grundschüler Fragen bei der Pflege und Kultivierung der Pflanzen haben, können sie sich jederzeit an den Gartenbaubetrieb Grünwerk Welde richten und erhalten somit Einblicke in die Aufgaben der Gärtner. Außerdem können die Schüler spielerisch und eigenverantwortlich Interessen und Talente an sich selbst entdecken, die ihnen später bei der Berufswahlentscheidung helfen.Am 1. September feierte die Grundschule in Mohorn ihr 50-jähriges Jubiläum und wurde dafür von Landrat Michael Geisler beschenkt. Mehr als 100 Schülerinnen und Schüler feierten unter großem Applaus den Schul-Gründungstag. Waren in den 70er und 80er…

weiterlesen